Первый старт "Федерации" может быть перенесён

Первый запуск космического корабля "Федерация" (в беспилотной версии) с новым носителем "Союз-5" предложено перенести с 2022-го на 2023 год, передает РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.

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Ранее предполагалось, что пуск ракеты-носителя "Союз-5" и беспилотной версии корабля "Федерация" состоится в 2022 году с космодрома Байконур. Второй старт корабля, который также без космонавтов должен будет пристыковаться к МКС в автоматическом режиме, планировалось провести в 2023 году. Пилотируемый полет ожидался в 2024 году.

Сегодня разрабатывается новый график пусков: первый вывод "Федерации" на орбиту предлагается осуществить в 2023 году, а перед этим выполнить два тестовых запуска "Союза-5" – в середине и конце 2022 года. В ходе второго пуска носителя на орбиту должны быть выведен спутник, какой – пока не решено.

В 2024 году также планируется два старта "Союза-5": первый с беспилотной версией "Федерации", второй – с экипажем. Таким образом, сроки пилотируемого запуска останутся без изменений, сказал собеседник.

Напомним, разрабатываемый космический корабль "Федерация" должен заменить используемый более полувека корабль "Союз". Работу с 2009 года ведет корпорация "Энергия". Первый пуск нового корабля изначально планировался на 2015 год. Сообщалось, что "Федерация" предназначена для доставки экипажей и грузов на МКС, а также к Луне. Корабль сможет находиться в режиме автономного полета до 30 суток, а в составе МКС или окололунной станции – до года.