Войти
12.10.2018
Военное обозрение

Первый старт "Федерации" может быть перенесён

618
0
0

Первый запуск космического корабля "Федерация" (в беспилотной версии) с новым носителем "Союз-5" предложено перенести с 2022-го на 2023 год, передает РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.

https://www.youtube.com

Ранее предполагалось, что пуск ракеты-носителя "Союз-5" и беспилотной версии корабля "Федерация" состоится в 2022 году с космодрома Байконур. Второй старт корабля, который также без космонавтов должен будет пристыковаться к МКС в автоматическом режиме, планировалось провести в 2023 году. Пилотируемый полет ожидался в 2024 году.

Сегодня разрабатывается новый график пусков: первый вывод "Федерации" на орбиту предлагается осуществить в 2023 году, а перед этим выполнить два тестовых запуска "Союза-5" – в середине и конце 2022 года. В ходе второго пуска носителя на орбиту должны быть выведен спутник, какой – пока не решено.

В 2024 году также планируется два старта "Союза-5": первый с беспилотной версией "Федерации", второй – с экипажем. Таким образом, сроки пилотируемого запуска останутся без изменений, сказал собеседник.

Напомним, разрабатываемый космический корабль "Федерация" должен заменить используемый более полувека корабль "Союз". Работу с 2009 года ведет корпорация "Энергия". Первый пуск нового корабля изначально планировался на 2015 год. Сообщалось, что "Федерация" предназначена для доставки экипажей и грузов на МКС, а также к Луне. Корабль сможет находиться в режиме автономного полета до 30 суток, а в составе МКС или окололунной станции – до года.

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Байконур
Луна
МКС
Союз ПКК
Союз-5 РН
Федерация КК
Похожие новости
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
18.05.2018
США через год разрушат монополию России на пилотируемые полеты в космос
22.06.2017
РКК "Энергия": корабли серии "Союз" в будущем станут космическим такси
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.10 16:08
  • 7620
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.10 16:04
  • 3
Появилось первое фото китайского стелс-бомбардировщика
  • 12.10 15:28
  • 1
Лейтенантов обучат по-быстрому
  • 12.10 15:20
  • 3
Грузинский "Скорпион" готов взлететь, да двигателей нет
  • 12.10 15:18
  • 6
La Tribune (Франция): Путин проигрывает битву за рубль
  • 12.10 15:14
  • 1
Как выглядит быстроходный ракетный катер для ВМС Украины. Снова в картоне
  • 12.10 15:01
  • 5
National Interest (США): По мнению России, американские истребители и бомбардировщики-невидимки — это "бумажная фикция"
  • 12.10 14:25
  • 2
Госдеп: Мы договор СНВ-3 выполняем, ждём того же от России
  • 12.10 14:03
  • 1
"Отвергаем демарши": Россия не приняла протестов Японии
  • 12.10 13:38
  • 4
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 12.10 12:25
  • 2
"Заколбасило": чем для России обернется авария "Союза"
  • 12.10 12:12
  • 1
"Дефиант" станет основой будущего боевого вертолета
  • 12.10 11:41
  • 176
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 12.10 11:12
  • 4
155 мм снаряд на 130 км? Это вполне возможно
  • 12.10 10:24
  • 1
ЦАГИ разрабатывает перспективный тяжелый транспортный самолет