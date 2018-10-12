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12.10.2018
Военное обозрение

Госдеп: Мы договор СНВ-3 выполняем, ждём того же от России

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Соединенные Штаты готовы вместе с Россией преодолевать разногласия, касающиеся исполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но категорически не согласны с выводами России о несоблюдении США лимита по пусковым установкам, заявил в интервью ТАСС представитель американского Госдепа.

Минобороны РФ

По его словам США как никто привержены соблюдению своих обязательств по контролю над вооружениями и рассчитывают, что и Россия поступит таким же образом. Он пояснил, что Вашингтон продолжает взаимодействие с Москвой по различным каналам, чтобы снять все вопросы и проблемы в выполнении условий договора.

Между тем в российском МИДе заявили, что не могут подтвердить достоверность сведений, представленных Вашингтоном в отношении средств доставки согласно условий договора. Как заявляют в США, они в одностороннем порядке вывели из расчета 56 пусковых установок баллистических ракет подводных лодок "Трайдент-II" и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н. При этом переоборудование производилось таким образом, что Россия не может подтвердить приведение их в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения.

По данным российской стороны, суммарное разрешенное количество пусковых установок США, включая также 4 американские "учебные" шахты МБР, превышает условия договора ДСНВ на 101 единицу.

11.10.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
Trident II
Компании
Минoбороны РФ
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Военные учения
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Ядерный щит
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2 комментария
№1
12.10.2018 13:40
Установка в Румынии и Польши систем ПРО двойного назначения.С них возможен запуск крылатых ракет Томагавк ,а это прямое нарушение договора РСМД со стороны США и не надо говорить,что в Румынии и Польше якобы нет Томагавков...их и привезти не долго и спрятать легко.
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№2
12.10.2018 14:25
Цитата, Sapsan136 сообщ. №1
С них возможен запуск крылатых ракет Томагавк ,а это прямое нарушение договора РСМД со стороны США и не надо говорить,что в Румынии и Польше якобы нет Томагавков...их и привезти не долго и спрятать легко.
Есть еще ракето мишени копирующие БРСД.
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