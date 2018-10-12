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12.10.2018
Военное обозрение

Грузинский "Скорпион" готов взлететь, да двигателей нет

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Грузия в 2020 году планирует начать выпуск модернизированных штурмовиков Су-25, получивших название "Дже-31 "Бора", на которых совершенно не будет российских деталей. Об этом заявил глава "Тбилавиастроителя" Нодар Беридзе, передает газета ВЗГЛЯД в Тбилиси.

https://www.livejournal.com/

По словам Беридзе, модернизированный штурмовик получит новую авионику и совершенно избавится от российских деталей. Осталась только "одна маленькая деталь" - найти двигатели для штурмовика. Как пишет издание, в настоящее время предприятие ведет переговоры с возможными поставщиками двигателей из Франции и Соединенных Штатов, но на какой стадии переговоры, не известно.

Согласно заявлению главы "Тбилавиастроителя", в Грузии уже определили рынок потенциальных покупателей самолета, - это страны Африки и Азии, а также арабского мира, способные выложить за один штурмовик 20-25 млн. долларов. При этом в Тбилиси не исключают, что модернизированный Су-25 заинтересует и Европу.

Необходимо отметить, что абсолютно такое же заявление Нодар Беридзе сделал в начале этого года, но видимо предприятие за прошедшее время так и не смогло найти двигатели к штурмовику.

"Тбилавиастроитель" создан на базе 31-го авиазавода и работает в Тбилиси со времен СССР. В начале 2000-х израильская компания "ELBIT Systems В" на базе Тбилисского авиазавода провела модернизацию штурмовика Су-25. Новую модель назвали Дже-31 "Бора" (Скорпион). По заявлению разработчиков, модернизированный штурмовик способен вести боевые действия в любое время суток.

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Израиль
Россия
Франция
Продукция
Скорпион
Су-25
Компании
Elbit Systems
Проекты
2020-й год
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3 комментария
№1
12.10.2018 10:06
Прошлый год:
Цитата
Грузинская армия отказывается от дальнейшей эксплуатации штурмовиков Су-25, в развитии средств поддержки с воздуха упор будет сделан на беспилотники.

https://vpk.name/news/176233_gruziya_snyala_s_vooruzheniya_shturmoviki_su25.html
0
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№2
12.10.2018 14:27
Цитата, q
Согласно заявлению главы "Тбилавиастроителя", в Грузии уже определили рынок потенциальных покупателей самолета, - это страны Африки и Азии, а также арабского мира, способные выложить за один штурмовик 20-25 млн. долларов. При этом в Тбилиси не исключают, что модернизированный Су-25 заинтересует и Европу.
Хотелки,не более того,кое как проводят модерн и все.
0
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№3
12.10.2018 15:20
Грузин Беридзе живет в параллельной вселенной...
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