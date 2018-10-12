Как выглядит быстроходный ракетный катер для ВМС Украины. Снова в картоне

На стенде украинского завода "Кузница на Рыбацком", развёрнутом в ходе выставки "Оружие и безопасность 2018", представлен макет ракетного катера, проектируемого для ВМС Украины. Речь идёт о катере, который является продолжением пока нереализованного Украиной проекта "Лань". Это проект "Веспа".

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Здесь нужно сообщить, что "Лань" - это проект артиллерийских и патрульных катеров Украины и Вьетнама, который для Ханоя воплотился в виде 7 катеров, а для Киева так пока и не нашёл своего воплощения. Изначально предполагалось, что для ВМС Украины будет построено 3 таких катера водоизмещением 455 тонн. Сроки сдвигались. В своё время тогдашний глава ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук заявлял, что тройка этих катеров поступит на вооружение к 2020 году.

Теперь украинская версия из артиллерийской и патрульной (ещё до воплощения этих вариантов) на бумаге превращается в ракетную.

Новый катер планируют оснастить противокорабельными ракетами "Нептун" (8 единиц). Также сообщается о планах по оснащению ракетных "Ланей" ("Веспа") ЗРК "Арбалет-К", ПЗРК "Игла". Артиллерийское вооружение: 76-мм АК-176, 2ХАК-630М. Также среди вооружений два пулемёта калибра 12,7 мм.

Катер оснастят радаром Morena Delta-3D и системой управления огнём: Protazan-K, Spys-K.

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В ходе выставки "Оружия и безопасность 2018" объявлено, что заложить корпус первого такого ракетного катера для ВМСУ планируют до конца текущего года. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что если "Кузница на Рыбацком" не даст достаточных мощностей, "помогать" в постройке будет Николаевский судостроительных завод.

Параметры нового катера таковы, что его водоизмещение заявлено уже на уровне 550 тонн (стандартное) и 640 тонн (полное). Наибольшая длина – 64,46 м, наибольшая ширина – 9,6 м, осадка – 3,65 м, скорость – до 40 узлов, дальность плавания 2300 морских миль (на скорости 16 узлов в среднем), экипаж – 38 военнослужащих. Автономность плавания – 10 суток. Материал корпуса – судостроительная сталь, надстройка – сплав на основе алюминия.