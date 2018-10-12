Российские корветы получат управляющую систему "Сигма-20385"

Малые сторожевые корабли проекта 20380 оснастят боевой информационно-управляющей системой (БИУС) "Сигма-20385", сообщают Известия.

Erne / forums.airbase.ru

Система объединяет всё бортовое вооружение, средства наблюдения и разведки. Она разработана уже после запуска в серию корветов проекта 20380 и будет устанавливаться на строящиеся корабли "Резкий", "Строгий", "Ретивый", "Алдар Цыденжапов" и другие.

"Сигма-20385" – это мозг корабля, отвечающий практически за всё, в том числе за маневрирование, управление противолодочной обороной (ПЛО) и ракетным вооружением, связью.

По словам эксперта Прохора Тебина, оснащение корветов самой современной версией БИУС даст им новые боевые возможности.

Сегодня флоту очень нужны новые надводные корабли, однако существуют объективные трудности со строительством фрегатов и эсминцев. Зато малые корабли строятся довольно быстро – и лучше два корвета, чем один фрегат неизвестно когда, считает он.

При этом многоцелевые корветы способны решать широкий круг задач в ближней морской зоне, что очень важно при нехватке баз и наличии протяженной береговой линии, добавил эксперт.

Напомним, сторожевые корабли проекта 20380 строятся с начала 2000 годов. В составе ТОФ и БФ находятся 5 таких корветов, еще 7 – на разных этапах строительства. В перспективе каждый флот будет иметь в своем составе шесть кораблей проекта 20380 или его модификаций.