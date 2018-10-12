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12.10.2018
Военное обозрение

В Киеве решили отремонтировать флагман ВМС Украины. Правда, пока не весь

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Украинское Минобороны приняло решение о продолжении затянувшегося ремонта флагмана украинских Военно-морских сил фрегата "Гетман Сагайдачный", сообщает украинское издание "Экономическая правда".

http://dumskaya.net/

Согласно опубликованным данным, командование ВМС Украины 1 октября этого года перечислило пока еще принадлежащему президенту Украины Петру Порошенко предприятию "Кузня на Рыбацкой" 22.9 млн. гривен для ремонта двигателя "Гетмана Сагайдачного". Контракт на ремонт двигателя между ВМС Украины и "Кузней на Рыбацкой" был подписан в сентябре этого года. Также предприятию Петра Порошенко принадлежит контракт на доковый ремонт флагмана украинского флота.

Напомним, что фрегат "Гетман Сагайдачный" уже полтора года находится в состоянии "вялотекущего ремонта". Весной прошлого года на нем уже были проведены ремонтные работы на двигателях, после которых отремонтированный двигатель сразу же вышел из строя. На настоящий момент фрегат находится на судоремонтном заводе в Одесской области в полуразобранном состоянии. Как следует из открытых источников, двигатели с него сняты и видимо будут направлены на "Кузню на Рыбацкой" для ремонта. Всего же на ремонт флагмана украинского флота в прошлом году было выделено 91 млн. гривен, но на Украине "выделено" и "дошло" давно не равнозначны.

11.10.2018
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Страны
Украина
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