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12.10.2018
Военное обозрение

В НПО "Прибор" рассказали о ходе разработки уничтожителя мин

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Логотип АО "НПО "Прибор"
Логотип АО "НПО "Прибор" (Санкт-Петербург).
Источник: http://findtm.ru/

Новый комплекс противоминной обороны "Стрелец", в состав которого входит безэкипажный катер (БЭК) с уничтожителем мин, уже прошел ряд испытаний, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на заместителя гендиректора НПО "Прибор" Сергея Смирнова.

НПО "Прибор"

К настоящему моменту конструкторами проработаны вопросы противоминной и противолодочной обороны, противодиверсионной работы и спасения на воде, сказал Смирнов.

По его словам, при установке специального оборудования "Стрелец" может вести и диверсионную работу. Он отметил также, что возможен вариант доставки БЭК к месту работы морской авиацией.

Корпус катера выполнен из коррозийно стойкого сплава АМГ-5 (алюминиево-магниевый). БЭК оснащен поисковым гидролокационным комплексом (ПМГК), навигационными приборами, обзорной оптоэлектронной системой, электроэнергетической установкой с пропульсивно-рулевым комплексом. Его скорость – до 20 узлов, автономность – 10часов. Существуют модификации с длиной корпуса от 6 до 12 метров.

Комплекс может использоваться как уничтожитель мин и разведчик. В этом случае в его состав входят два катера: один с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) для обследования мин и принятия решения об уничтожении, другой – с ПМГК.

Работа над "Стрельцом" началась в конце 2017 года. К данному моменту проведено несколько испытаний, в том числе взрывные. Запланированы другие тесты.

11.10.2018
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Прибор НПО
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