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12.10.2018
Военное обозрение

Рогозин: Госкомиссия выяснит причину аварии "Союза". Обойдёмся без батутов?

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал ситуации с аварией "Союза". По словам Рогозина, для выяснения причин аварии на ракете-носителе "Союз-ФГ" по его личному решению образована госкомиссия. Глава Роскосмоса отмечает, что она уже приступила к работе и ведёт изучение телеметрии.

Из заявления Дмитрия Рогозина:

Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасён.

Роскосмос

Роскосмос

В ответ на эту публикацию, сделанную в Твиттере, пользователи разразились словами жёсткой критики о том, до какого состояния в последнее время доведена космическая отрасль. Пользователи возмущаются тем фактом, что госкомиссий и следственных групп становится всё больше, а число аварийных ситуаций по-прежнему не снижается.

Несколько комментариев к заметке Рогозина (авторский текст приводится без изменений):

Знаем мы ваши комиссии. Израиль виноват, что наш самолёт сбили сирийцы. Американцы сами просверлили дырку в Союзе, чтобы нам нагадить. А здесь кто будет виноват? Марсиане наверное.

Самое время достать батуты! Или там опять астронавты во время запуска дырку проделали?

Ситуацию с аварией прокомментировал зампред правительства России Юрий Борисов. По его словам, американская сторона "должна с пониманием отнестись к ситуации".

Борисова, ответившего на вопрос журналиста о том, как повлияет инцидент на характер отношений с США в космической отрасли, цитирует "Интерфакс":

Мы, естественно, не будем скрывать о причинах, это не принято в такой ситуации. Конечно, они обязаны знать, и мы доведем до них всю необходимую информацию, которая привела к аварии. Тяжело на этот счёт что-то откомментировать. Вы знаете, сколько аварийных и трагических случаев было и в истории американской космонавтики, и у нас. Это высокотехнологичная отрасль, которая связана с риском, не зря наши космонавты получают всегда высокие награды за полёты. Люди рискуют своей жизнью.

Тем временем в NASA сообщили, что российский космонавт и американский астронавт в данный момент находятся в казахстанском Джезказгане.

Из сообщения:

После безопасной посадки они находятся в хорошем состоянии.

Далее пресс-служба NASA ссылается на Рогозина, который, как уже было отмечено, заявил, что начато расследование причин аварии.

На этом фоне идёт обсуждение того, на какое время хватит запасов у экипажа МКС. По последним сведениям, запасов должно хватить примерно на 5-6 месяцев.

11.10.2018
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Страны
Израиль
Казахстан
Россия
Сирия
США
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NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Марс
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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