Расцветёт ли "Лотос"? О новой российской разработке для ВДВ

ЦНИИТОЧМАШ приступил к строительству опытного экземпляра самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ "Лотос", сообщает Российская газета со ссылкой на гендиректора предприятия Альберта Бакова.

"Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

По словам гендиректора института, САУ "Лотос" заменит в Воздушно-десантных войсках 120-мм самоходное орудие "Нона-С".

Сейчас предприятие находится на этапе изготовления первого опытного образца и проведения предварительных испытаний, добавил он.

Как сообщалось ранее, новейшая самоходка для ВДВ должна быть принята на вооружение в 2019 году. Разработка ведётся на базе САУ "Зауралец-Д", успевшей пройти предварительные испытания. Однако на вооружение эту модель не приняли – командование решило что "крылатая пехота" нуждается в более современной боевой машине.

"Лотос" отличается от "Зауральца" видоизмененным профилем башни, усовершенствованным шасси, системой управления и пушкой с увеличенным ресурсом, для которой создается боеприпас с модернизационным запасом, рассказали на предприятии. Других подробностей пока не сообщается.

Первые сообщения о запуске проекта "Лотос" появились в июне 2016 года. Перед началом работ Минобороны сформулировало обновленные требования к перспективной машине. Изначально планировалось создать первый образец в 2017 году, а завершить разработку к середине 2018 года.