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12.10.2018
ТАСС

Источник: повреждение "Союза" на Байконуре маловероятно ввиду усиленных мер безопасности

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Источник: © Пресс-служба ЦВО

Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" сел в степи Казахстана

БАЙКОНУР, 11 октября. /ТАСС/. Ракета "Союз-ФГ" вряд ли была повреждена на Байконуре, на космодроме были усилены меры безопасности перед запуском корабля "Союз МС-10". Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"На Байконуре перед запуском "Союза МС-10" были усилены меры безопасности. Маловероятно, что ракета была повреждена на космодроме", - сказал собеседник агентства.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" в четверг стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), пуск был выполнен в 11:40 мск. На борту корабля, направлявшегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг.

Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" после аварии ракеты "Союз-ФГ" сел в степи Казахстана. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили об эвакуации экипажа из спасательной капсулы, состояние космонавтов оценивается как удовлетворительное.

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Компании
NASA
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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