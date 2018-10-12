Источник: Роскосмос проверит все оставшиеся на хранении ракеты "Союз-ФГ"

Отмечается, что их полеты приостановлены до выяснения причин аварии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Роскосмос проверит все оставшиеся на хранении ракеты "Союз-ФГ", их полеты приостановлены до выяснения причин аварии. Об этом сообщил ТАСС источник на космодроме Байконур.

"Роскосмос проведет проверку всех элементов оставшихся на хранении ракет-носителей "Союз ФГ", которых осталось несколько штук (больше не производятся - ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "полеты этих ракет приостановлены до выяснения причин сегодняшней аварии".

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" в четверг стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), пуск был выполнен в 11:40 мск. На борту корабля, направлявшегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг.

Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" после аварии ракеты "Союз-ФГ" сел в степи Казахстана. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили об эвакуации экипажа из спасательной капсулы, состояние космонавтов оценивается как удовлетворительное.