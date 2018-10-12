Научную программу на МКС скорректируют по срокам из-за аварии "Союза"

Запланированные эксперименты все равно будут выполнены, но в другие сроки, заявил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Программа научных экспериментов на Международной космической станции (МКС) будет скорректирована по срокам их выполнения из-за аварии, произошедшей в четверг после старта корабля "Союз МС-10" с новым экипажем. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Олег Орлов.

"Программа научных экспериментов будет скорректирована, но каких-то трагичных последствий не будет. Одно дело, когда на борту пять или шесть человек, другое дело, когда там три человека. Они могут выполнить меньший объем работы по сравнению с тем, который был запланирован для большего количества членов экипажа. Но программа остается, те эксперименты, которые запланированы, они все равно будут выполнены, но в другие сроки", - сказал Орлов.

Он добавил, что эта экспедиция может быть отправлена на МКС. "(Запасной) корабль есть, есть ракета, но когда это будет, решит госкомиссия по результатам расследования сегодняшней аварии", - отметил ученый.

По его словам, у экипажа, который сейчас находится на МКС, есть все необходимое для продолжения работы и жизни на станции. "У них есть спускаемый аппарат на случай необходимости эвакуации. Они были предупреждены о том, что произошла нештатная ситуация. Они могут до возвращения на Землю работать на станции втроем, программу полета они могут выполнять", - отметил директор ИМБП.

Он также сообщил, что экипаж, работающий сейчас на станции, может вернуться на Землю на корабле "Союз МС-09", где было обнаружено отверстие, из-за которого происходила утечка воздуха. Орлов отметил, что эта проблема уже решена и никак не повлияет на возвращение экипажа на Землю.

В настоящее время на МКС работают космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст.

Авария "Союза"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" в четверг стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), пуск был выполнен в 11:40 мск. На борту корабля, направлявшегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг.

Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" после аварии ракеты "Союз-ФГ" сел в степи Казахстана. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили об эвакуации экипажа из спасательной капсулы, состояние космонавтов оценивается как удовлетворительное.