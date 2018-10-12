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12.10.2018
ТАСС

"Ингосстрах" перестраховал 25% рисков по запуску "Союза" на 1,16 млрд руб.

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Стартует космический носитель «Союз»
Стартует космический носитель «Союз», созданный на базе королёвской ракеты Р-7.
Источник: roscosmos.ru

Запуск был застрахован в "Согласии" на 4,655 млрд руб. По данным источника, большая часть рисков была перестрахована

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Ингосстрах" подтвердил ТАСС участие в перестраховании рисков запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10", при котором произошла авария ракеты-носителя "Союз-ФГ".

Запуск был застрахован в "Согласии" на 4,655 млрд руб. По данным источника ТАСС, большая часть рисков была перестрахована.

"В "Ингосстрахе" перестраховано 25% риска (имущество), это 1 млрд 164 млн руб.", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Союз ПКК
Союз РН
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