"Ингосстрах" перестраховал 25% рисков по запуску "Союза" на 1,16 млрд руб.
Стартует космический носитель «Союз», созданный на базе королёвской ракеты Р-7.
Источник: roscosmos.ru
Запуск был застрахован в "Согласии" на 4,655 млрд руб. По данным источника, большая часть рисков была перестрахована
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Ингосстрах" подтвердил ТАСС участие в перестраховании рисков запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10", при котором произошла авария ракеты-носителя "Союз-ФГ".
Запуск был застрахован в "Согласии" на 4,655 млрд руб. По данным источника ТАСС, большая часть рисков была перестрахована.
"В "Ингосстрахе" перестраховано 25% риска (имущество), это 1 млрд 164 млн руб.", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
11.10.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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