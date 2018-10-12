"Ингосстрах" перестраховал 25% рисков по запуску "Союза" на 1,16 млрд руб.

Запуск был застрахован в "Согласии" на 4,655 млрд руб. По данным источника, большая часть рисков была перестрахована

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Ингосстрах" подтвердил ТАСС участие в перестраховании рисков запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10", при котором произошла авария ракеты-носителя "Союз-ФГ".

Запуск был застрахован в "Согласии" на 4,655 млрд руб. По данным источника ТАСС, большая часть рисков была перестрахована.

"В "Ингосстрахе" перестраховано 25% риска (имущество), это 1 млрд 164 млн руб.", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.