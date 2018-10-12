Рогозин доложил Медведеву о расследовании обстоятельств аварии "Союза"

Аварийные системы сработали штатно, космонавт и астронавт не пострадали и возвращены на Землю, отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин позвонил в четверг с докладом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и доложил о мероприятиях по расследованию аварии во время запуска "Союза". Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин позвонил в четверг с докладом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и проинформировал его о мероприятиях по расследованию аварии во время запаска "Союза", - сказали в пресс-службе.

"Рогозин также сообщил Медведеву, что Роскосмос создал комиссию, которая занимается расследованием случившегося", - добавили в кабмине. "Глава ведомства отметил, что аварийные системы сработали штатно, космонавт и астронавт возвращены на Землю и не пострадали", - отметили в пресс- службе.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" в четверг стартовала с Байконура. На борту корабля, направлявшегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт НАСА Ник Хейг.

Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" после аварии ракеты "Союз-ФГ" сел в степи Казахстана. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.