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12.10.2018
ТАСС

Су-24М и Су-24МР уничтожили колонну бронетехники условного противника в устье Волги

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Фронтовой бомбардировщик Су-24М
Фронтовой бомбардировщик Су-24М.
Источник: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

За время учений экипажи совершили более 20 вылетов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Бомбардировщики Су-24М и Су-24МР авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области, уничтожили в ходе учений колонну военной техники условного противника в устье реки Волги. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР передали координаты командиру эскадрильи, после чего было принято решение на применение авиационных средств поражения", - приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева. Он также отметил, что экипажи Су-24М "отработали уничтожение групповых наземных целей, имитирующих легкую бронетехнику условного противника, маневрирование по уклонению от истребительной авиации условного противника, а также совершили посадку на незнакомом аэродроме".

"Полеты проходили на высотах от 200 до 1 тыс. метров на скорости до 1 тыс. км/ч. За время учений было совершено более 20 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб", - добавил Астафьев.

В сообщении пресс-службы ЮВО отмечается, что на учениях был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

11.10.2018
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