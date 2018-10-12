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12.10.2018
ТАСС

Военные РФ и Монголии отрабатывают борьбу с террористами на учениях "Селенга" в Бурятии

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ТОС-1А
ТОС-1А.
Источник: rg.ru

В учениях впервые задействовали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Группировка военнослужащих России и Монголии начала контртеррористическую операцию в Бурятии в рамках международных учений "Селенга". Впервые на учениях огневую мощь показали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", сообщила в четверг пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Совместная группировка военнослужащих России и Монголии приступила к проведению контртеррористической операции в рамках совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2018" на полигоне Бурдуны в Республике Бурятия. Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии отработали первый этап практических действий с боевой стрельбой, в ходе которой отработали порядок огневого поражения условного противника и вопросы взаимодействия с авиацией", - говорится в сообщении.

Помимо этого военнослужащие мотострелкового подразделения ВВО совместно с летчиками армейской авиации провели высадку десанта на незнакомой местности и уничтожили группу "диверсантов". В ходе основного этапа учений боевая обстановка будет меняться. Совместной группировке войск предстоит обнаружить, блокировать и ликвидировать крупное незаконное вооруженное формирование.

Всего к маневрам привлечено до 1 тыс. военнослужащих с обеих сторон и до 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе штурмовая, бомбардировочная и армейская авиация Восточного военного округа.

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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