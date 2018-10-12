Подлодка "Краснодар" легла на грунт на учениях в Черном море

После завершения маневра субмарина успешно всплыла на поверхность

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Дизель-электрическая подлодка Черноморского флота "Краснодар" в ходе тренировки была полностью обесточена и легла на грунт в Черном море. Об этом журналистам сообщил официальный представитель флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

"В ходе тренировки подводная лодка опустилась на дно и легла на грунт на глубине 20 м от поверхности. В соответствии с поставленной задачей в течение двух часов субмарина была полностью обесточена, деятельность экипажа была прекращена, вахтенная служба поддерживалась минимальным количеством личного состава", - сказал офицер.

Рулев пояснил, что таким образом экипаж субмарины "отработал элемент "Покладка на грунт" в морском полигоне боевой подготовки Черноморского флота.

"После завершения тренировки экипаж "Краснодара" успешно всплыл на поверхность и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки в акватории Черного моря", - сказал Рулев.

Реальные ситуации

Представитель Черноморского флота пояснил, что выполнение тренировки "Покладка на грунт" является обязательным для ежегодного цикла подготовки экипажей подводных лодок. Для моряков не только важно отработать слаженность действий в такой ситуации, но и психологически к ней подготовиться.

"В условиях реальных действий возможно возникновение ситуации, когда подводной лодке необходимо лечь на грунт для того, чтобы укрыться от противника и избежать обнаружения", - отметил Рулев.

Также подлодка может лечь на грунт, когда ей необходим ремонт в режиме полного обесточивания, для проведения врачебной операции в неподвижном состоянии или для жесткой экономии электроэнергии.

Тренировки с роботом

Говоря о хирургических операциях, Рулев рассказал, что медицинский персонал другой подлодки ЧФ - "Ростов-на-Дону" - провел соответствующую тренировку на борту корабля.

"По замыслу учений во время перехода морем в одном из отсеков лодки возник пожар. В результате пожара один из членов экипажа получил ожоги различной степени тяжести и отравление продуктами горения", - рассказал офицер.

Условно раненому военнослужащему оказали первую помощь, после чего он был доставлен в кают-компанию подводной лодки, где была развернута операционная.

"В роли пострадавшего был использован современный робот- тренажер, который позволяет медицинскому персоналу подводной лодки на практике отрабатывать навыки по сердечно-легочной реанимации, первой помощи при кровотечениях и ожогах различной степени тяжести", - сказал Рулев.

"Черные дыры" в морях

Дизель-электрические подлодки проекта 636.3 разработаны ЦКБ "Рубин". Этот проект относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Подлодки этого типа получили в НАТО неофициальное название "Черная дыра".

Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 м, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж такой субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около 4 тыс. т.

Для Черноморского флота России с 2010 по 2016 годы было построено шесть таких субмарин. Создание второй подобной серии, предназначенной для Тихоокеанского флота, началось 28 июля 2017 года, когда было заложено сразу два корабля - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".