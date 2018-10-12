Отряд кораблей Северного флота прибыл в базу из арктического похода

В Североморске прошла церемония встречи отряда кораблей

МУРМАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ), выполнивший задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана, прибыл в четверг в базу - город Североморск. Об этом в четверг сообщила пресс-служба флота.

"Сегодня в Североморске состоялась церемония встречи отряда кораблей", - рассказали в пресс-службе.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач принимал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Командующий флотом отметил, что "с возвращением в базу большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" завершился очередной этап освоения Арктики силами Северного флота".

Впервые в рамках одного похода отряд кораблей и судов обеспечения СФ совершил трансарктический переход из Баренцева моря Северным морским путем в акваторию Тихого океана и обратно. Также впервые было проведено межвидовое учение по защите арктических территорий России в районе поселка Тикси, силы флота действовали в Чукотском и Беринговом морях и на Чукотском полуострове.

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа и продолжался более двух месяцев. За время похода было пройдено более 9 тыс. миль, совершен трансарктический переход из Баренцева моря Северным морским путем в акваторию Тихого океана и обратно. Североморцы приняли участие в стратегических маневрах "Восток -2018", провели более десяти масштабных учений на море и на суше, в том числе - межвидовые учения по защите арктических территорий России в районе поселка Тикси, учения по обороне островных территорий России на архипелаге Новосибирские острова, двухсторонние учения по обеспечению безопасности в Арктике на Чукотке, спасательные учения в Беринговом проливе и Беринговом море, ряд учений по обеспечению безопасности плавания в морской экономической зоне Российской Федерации.

Плавание в проливе Вилькицкого, в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море проходило в сложной навигационной обстановке. В ледовоопасных районах отряд кораблей сопровождали атомные ледоколы "50 лет Победы" и "Вайгач" госкорпорации "Росатом".