Военные показали фотографии и видеокадры с места приземления экипажа "Союз МС-10"
Капсула с членами экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом.
На материалах запечатлен момент, когда космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг самостоятельно садятся в вертолет
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) распространила первые фотографии и видеокадры с места аварийного приземления экипажа "Союз МС-10" в спасательной капсуле в степи Казахстана.
На материалах изображена капсула, а также запечатлен момент, когда космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг самостоятельно садятся в вертолет.
11.10.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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