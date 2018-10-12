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12.10.2018
ТАСС

Военные показали фотографии и видеокадры с места приземления экипажа "Союз МС-10"

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Капсула с членами экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом
Капсула с членами экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом.

На материалах запечатлен момент, когда космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг самостоятельно садятся в вертолет

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) распространила первые фотографии и видеокадры с места аварийного приземления экипажа "Союз МС-10" в спасательной капсуле в степи Казахстана.

На материалах изображена капсула, а также запечатлен момент, когда космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг самостоятельно садятся в вертолет.

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Союз ПКК
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