Военные показали фотографии и видеокадры с места приземления экипажа "Союз МС-10"

Капсула с членами экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом.

На материалах запечатлен момент, когда космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг самостоятельно садятся в вертолет

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) распространила первые фотографии и видеокадры с места аварийного приземления экипажа "Союз МС-10" в спасательной капсуле в степи Казахстана.

На материалах изображена капсула, а также запечатлен момент, когда космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг самостоятельно садятся в вертолет.