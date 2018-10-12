Компания Embraer приступила к летным испытаниям первого серийного самолета KC-390

ЦАМТО, 11 октября. Бразильская компания Embraer 9 октября объявила о начале летных испытаний первого серийного самолета военно-транспортной авиации KC-390.

По согласованию с командованием ВВС Бразилии, первый серийный самолет теперь присоединится к реализуемой компанией программе летных испытаний. Общий налет задействованных в ней опытных образцов самолетов превышает 1900 часов. Как ожидается, гражданская сертификация базовой версии KC-390 будет предоставлена Национальным агентством гражданской авиации Бразилии ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil) в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, ВВС Бразилии в апреле 2009 года заключили с Embraer Defense and Security соглашение о партнерстве в рамках реализации программы разработки нового самолета ВТА KC-390. В мае 2014 года Координационная комиссия по боевому самолету ВВС Бразилии (COPAC – Comissao Coordenadora do Programa Aeronave de Combate), подписала с компанией контракт на поставку в течение десяти лет 28 ед. KC-390. Стоимость соглашения оценивается в 7,25 млрд. риалов (3,26 млрд. долл. на момент подписания). В том же месяце было подписано изменение к контракту, предусматривающее поставку двух опытных образцов стоимостью 72,86 млн. риалов. Новые KC-390 заменят турбовинтовые C-130/KC-130 "Геркулес", состоящие на вооружении с 1960-ых гг.

Первый опытный образец KC-390 выполнил первый полет 3 февраля 2015 года. Второй самолет поднялся в воздух 28 апреля 2016 года. Начальная готовность самолетов к боевому применению была достигнута в декабре 2017 года.

Реализация программы испытаний осложнилась в результате аварии 5 мая этого года первого опытного образца во время наземных испытаний в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Пауло).

Планируется, что первый серийный KC-390 будет передан заказчику в конце 2018 года. ВВС Бразилии рассчитывают, что поставки продлятся до 2026 года: три самолета в 2019 году, три в 2020 году, три в 2021 году, три в 2022 году, три в 2023 году, пять в 2024 году, пять в 2025 году и два последних в 2026 году.

Самолет KC-390 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования, дозаправки топливом в полете самолетов и вертолетов, проведения поисково-спасательных операций, пожаротушения, медицинской эвакуации, а также поддержки гуманитарных миссий. Кроме того, имеется возможность оборудовать самолет контейнерами с ЭО/ИК средствами наблюдения для применения в поисково-спасательных операциях.

KC-390 обеспечит возможность дозаправки в полете боевых самолетов "Тайгер-2", A-1A/B/M и JAS-39 "Грипен", вертолетов H-36 "Каракал" и других KC-390.