Туркменистан приобрел бронемашины в Саудовской Аравии

ЦАМТО, 11 октября. В ходе состоявшегося 27 сентября военного парада, посвященного Дню независимости Туркменистана, Вооруженные силы страны продемонстрировали недавно приобретенные ББМ "Аль Шибл-2" (Al Shibl 2) с колесной формулой 4х4.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, каждая из восьми представленных на параде ББМ "Аль Шибл-2" была вооружена турельной установкой с 12,7-мм пулеметом Browning M2 HB.

Производимые в Саудовской Аравии бронемашины с колесной формулой 4Ч4 предназначены для перевозки войск в условиях боевых действий низкой интенсивности, патрулирования и ведения разведки.

Масса "Аль Шибл-2" – 4,6 т, масса полезной нагрузки – 1 т, колесная база – 3,18 м (у "Аль Шибл-1" – 2,31 м). ББМ, оснащенная двигателем мощностью 228 л.с., может развивать максимальную скорость по шоссе 120 км/ч.

Машина рассчитана на перевозку экипажа из трех человек и 6 человек десанта с экипировкой. ББМ разработана на шасси Toyota Land Cruiser. Корпус сварной, выполнен из стальной брони. Защита от огня стрелкового оружия соответствует требованиям STANAG-4569 Level.1, однако потенциально возможно ее усиление.

Обе версии "Аль Шибл" обладают высокой мобильностью, перебрасываются по воздуху самолетами ВТА C-130 "Геркулес" или Ан-12.

Данных о том, когда были приобретены машины, не имеется, однако в ходе военного парада 2017 года они не демонстрировались. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом в 2016 году. На встрече с королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонной сфере.

Ранее ББМ "Аль-Шибл" и ее версии были приняты на вооружение ВС Саудовской Аравии и Йемена.

Ашхабад также закупил бронемашины семейства "Айбан" (Ajban) в ОАЭ.