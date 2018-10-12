Новосибирское отделение ОКБ Сухого 60 лет служит авиапрому

Прошедший ремонт на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "28 красный" (серийный номер 04-01, регистрационный номер RF-95067), потерпевший аварию на аэродроме Бутурлиновка 04.06.2015. Самолет был доставлен в ремонт на Новосибирский авиационный завод в июне 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018.

ЦАМТО, 11 октября. Со дня образования в Новосибирске отделения ОКБ Сухого – территориально обособленного подразделения ПАО "Компания "Сухой" 7 октября исполнилось 60 лет.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР №1073-519 от 25.09.1958 г. и Приказом №419 от 07.10.1958 г. ГКАТ был образован филиал ОКБ-51 (п/я 2325) на авиазаводе имени В.П.Чкалова (п/я 202) (далее Отделение ОКБ Сухого).

Все эти годы Отделение ОКБ Сухого активно участвовало в создании самой передовой авиационной техники, разрабатываемой конструкторами ОКБ.

Деятельность Отделения (тогда филиала п/я В-2481) начиналась с конструкторского сопровождения производства самолетов Су-9 и Су-11 на Новосибирском авиационном заводе им. В.П.Чкалова. В дальнейшем сотрудники Отделения участвовали в разработке конструкторской документации на самолеты Су-15, Су-15ТМ, Су-24, Су-24М, Су-24МК, Су-24М2, Су-34, проектировании и изготовлении опытных самолетов Су-15УБ, Су-24МП, Су-24МР и контейнеров к ним, летающих лабораторий ЛЛ-Ил-76, ЛЛ-Ту-16 с различными типами силовых установок, летающей лаборатории ЛЛ17-10В, ряда стендов для отработки систем опытных самолетов типа Су-24, Су-34. Отделением были разработаны, изготовлены опытные образцы и доведены до серийного производства агрегаты и системы дозаправки самолетов в воздухе, модельный ряд систем подвески авиационного вооружения.

В настоящее время Отделение обеспечивает конструкторское сопровождение серийного изготовления самолета Су-34 и другой продукции, разработанной ОКБ Сухого, в филиале ПАО "Компания "Сухой" "НАЗ им. В.П.Чкалова", а также сопровождение испытаний изделий и узлов самолетов разработки ОКБ Сухого в СибНИА им. С.А.Чаплыгина.

Коллектив Отделения, состоящий из специалистов высокого класса, качественно и своевременно решает все технические и организационные вопросы, связанные с разработкой, производством, испытаниями и эксплуатацией самолетов разработки ОКБ Сухого.