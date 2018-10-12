Рособоронэкспорт реализует инфраструктурные проекты более чем в 10 странах

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спецэкспортер российских вооружений компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) в настоящее время создает более чем в 10 странах 20 специальных объектов для Вооруженных сил этих государств, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

"С 2001 по 2018 год по линии компании в 4 странах мира реализовано 11 крупных инфраструктурных проектов для всех видов вооруженных сил. В настоящее время более чем в 10 странах идет работа по созданию еще 20 специальных объектов", - сказал Михеев по случаю 50-летия Главного технического управления Государственного комитета СССР по внешнеэкономическим связям (ГТУ ГКЭС).

Как пояснили в компании, с участием специалистов ГТУ были оказана помощь в становлении и развитии военной промышленности в Китае, Индии, на Кубе и во Вьетнаме, сформирована оборонная инфраструктура в большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки. Всего было создано и дооборудовано свыше 1,5 тысячи объектов по производству и ремонту поставленного вооружения и военной техники более чем в 40 странах мира.

Наиболее крупные объекты, построенные при содействии сотрудников ГТУ: комплекс заводов по производству самолетов типа МиГ и двигателей для них в Индии, заводы по производству стрелкового вооружения на Кубе и в Ливии, предприятие по производству бронетехники в Индии, завод по производству стрелкового вооружения и боеприпасов в Сирии.

ГТУ ГКЭС было образовано в 1968 году с целью объединения усилий по оказанию технического содействия иностранным партнерам в создании объектов специального назначения - одного из основных видов деятельности в рамках военно-технического сотрудничества СССР с иностранными государствами.