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12.10.2018
РИА Новости

ВДВ на учениях в Египте покажут, как десантироваться без парашюта

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Беспарашютное десантирование
Беспарашютное десантирование.
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Мордовия

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские десантники на совместных учениях в Египте покажут своим египетским коллегам, как десантироваться без парашюта, сообщили в пресс-службе ВДВ России.

"Российские десантники продемонстрируют различные способы десантирования в ходе проведения совместного антитеррористического учения на территории Арабской Республики Египет. Впервые в ходе проведения совместного антитеррористического учения "Защитники Дружбы -2018" российские десантники отработают беспарашютный способ десантирования из вертолетов российского производства Ми-17,состоящих на вооружении ВВС Египта", - сказали в пресс-службе ВДВ.

Там пояснили, что высадка штурмовых групп десанта будет проведена с использованием тросов из положения зависания вертолетов на высоте до 25 метров над землей.

Совместное российско-египетское антитеррористическое учение "Защитники Дружбы-2018" пройдет на территории Арабской Республики Египет с 13 по 26 октября. Воздушно-десантные войска России на данных учениях представляет подразделение гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя общей численностью более 200 человек.

11.10.2018
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Египет
Россия
Продукция
Ми-17
Компании
Минoбороны РФ
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