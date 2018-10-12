Войти
12.10.2018
РИА Новости

Военные из РФ и Монголии начали контртеррористическую операцию на учениях

493
0
0
Российско-монгольские учения Селенга. Архивное фото
Российско-монгольские учения Селенга. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Монгольские и российские военнослужащие в рамках совместных учений "Селенга-2018" начали контртеррористическую операцию на полигоне Бурдуны в республике Бурятия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Совместная группировка военнослужащих России и Монголии приступила к проведению контртеррористической операции… Подразделения общевойсковой армии ВВО и Вооруженных сил Монголии провели первый этап практических действий с боевой стрельбой, в ходе которой отработали порядок огневого поражения условного противника и вопросы взаимодействия с авиацией", - говорится в сообщении.

Впервые на "Селенге-2018" свою огневую мощь продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" соединения войск РХБ защиты ВВО в Бурятии.

Также мотострелки ВВО совместно с летчиками армейской авиации высадили десант на незнакомой местности и уничтожили условную диверсионно-разведывательную группу. Совместной группировке войск предстоит найти, блокировать и ликвидировать крупное незаконное вооруженное формирование условного противника.

Всего к маневрам привлечено до тысячи военнослужащих двух стран и до 200 единиц вооружения и военной техники.

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Продукция
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
12.10.2018
Военные РФ и Монголии отрабатывают борьбу с террористами на учениях "Селенга" в Бурятии
20.09.2018
Огнеметы "Солнцепек" впервые будут задействованы в российско-монгольских учениях "Селенга-2018" - ВВО
31.08.2018
Шойгу отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
10.09.2012
Мода на мультинац
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.10 16:08
  • 7620
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.10 16:04
  • 3
Появилось первое фото китайского стелс-бомбардировщика
  • 12.10 15:28
  • 1
Лейтенантов обучат по-быстрому
  • 12.10 15:20
  • 3
Грузинский "Скорпион" готов взлететь, да двигателей нет
  • 12.10 15:18
  • 6
La Tribune (Франция): Путин проигрывает битву за рубль
  • 12.10 15:14
  • 1
Как выглядит быстроходный ракетный катер для ВМС Украины. Снова в картоне
  • 12.10 15:01
  • 5
National Interest (США): По мнению России, американские истребители и бомбардировщики-невидимки — это "бумажная фикция"
  • 12.10 14:25
  • 2
Госдеп: Мы договор СНВ-3 выполняем, ждём того же от России
  • 12.10 14:03
  • 1
"Отвергаем демарши": Россия не приняла протестов Японии
  • 12.10 13:38
  • 4
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 12.10 12:25
  • 2
"Заколбасило": чем для России обернется авария "Союза"
  • 12.10 12:12
  • 1
"Дефиант" станет основой будущего боевого вертолета
  • 12.10 11:41
  • 176
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 12.10 11:12
  • 4
155 мм снаряд на 130 км? Это вполне возможно
  • 12.10 10:24
  • 1
ЦАГИ разрабатывает перспективный тяжелый транспортный самолет