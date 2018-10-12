Военные из РФ и Монголии начали контртеррористическую операцию на учениях

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Монгольские и российские военнослужащие в рамках совместных учений "Селенга-2018" начали контртеррористическую операцию на полигоне Бурдуны в республике Бурятия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Совместная группировка военнослужащих России и Монголии приступила к проведению контртеррористической операции… Подразделения общевойсковой армии ВВО и Вооруженных сил Монголии провели первый этап практических действий с боевой стрельбой, в ходе которой отработали порядок огневого поражения условного противника и вопросы взаимодействия с авиацией", - говорится в сообщении.

Впервые на "Селенге-2018" свою огневую мощь продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" соединения войск РХБ защиты ВВО в Бурятии.

Также мотострелки ВВО совместно с летчиками армейской авиации высадили десант на незнакомой местности и уничтожили условную диверсионно-разведывательную группу. Совместной группировке войск предстоит найти, блокировать и ликвидировать крупное незаконное вооруженное формирование условного противника.

Всего к маневрам привлечено до тысячи военнослужащих двух стран и до 200 единиц вооружения и военной техники.