Глазами пилота: полет на истребителе Rafale M сняли на видео

Полет французского истребителя Rafale M продемонстрировали на видео. Причем сделали это не со стороны, а прямо из кабины летчика.

На видео можно увидеть, как истребитель выходит из ангара, набирает высоту и буквально прорезает облака. Летит на сверхнизких высотах над морем, над транспортными судами, сообщает Warspot.

Rafale M - французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Принят в армию в 2004 году. В настоящее время производится. Должен поступить на вооружение Египта и Индии.

Напомним, ранее "РГ" писала о скандале, связанном с поставкой 36 французских самолетов Dassault Rafale. Представители правящей "Индийской народной партии" посчитали эту сделку коррупционной из-за слишком высокой стоимости истребителей. Цена одной французской машины составляла порядка 210 миллионов евро. К тому же еропейские самолеты не соответствовали требованиям индийских военных. Поэтому в Индии все больше склоняются к покупке российских истребителей.

Светлана Цыганкова