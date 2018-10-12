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12.10.2018
Российская газета

Глазами пилота: полет на истребителе Rafale M сняли на видео

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Rafale M
Полет французского истребителя Rafale M.
Источник: rg.ru

Полет французского истребителя Rafale M продемонстрировали на видео. Причем сделали это не со стороны, а прямо из кабины летчика.

На видео можно увидеть, как истребитель выходит из ангара, набирает высоту и буквально прорезает облака. Летит на сверхнизких высотах над морем, над транспортными судами, сообщает Warspot.



Rafale M - французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Принят в армию в 2004 году. В настоящее время производится. Должен поступить на вооружение Египта и Индии.

Напомним, ранее "РГ" писала о скандале, связанном с поставкой 36 французских самолетов Dassault Rafale. Представители правящей "Индийской народной партии" посчитали эту сделку коррупционной из-за слишком высокой стоимости истребителей. Цена одной французской машины составляла порядка 210 миллионов евро. К тому же еропейские самолеты не соответствовали требованиям индийских военных. Поэтому в Индии все больше склоняются к покупке российских истребителей.


Светлана Цыганкова

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Египет
Индия
Россия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
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