Новая жизнь "Бардака": БРДМ-2 получил новую башню и защитные решетки

В Ираке продолжаются работы по возвращению в строй БРДМ-2. Во времена правления Саддама Хусейна из СССР были получены более 250 единиц такой техники. Также были закуплены выполненные на базе бронированных разведывательно-дозорных машин зенитные ракетные комплексы 9К31 "Стрела-1" и самоходные истребители танков 9П122 с противотанковыми ракетными комплексами "Малютка".

Эта боевая техника принимала активное участие в многолетней кровопролитной ирано-иракской войне, в операциях против курдских формирований. Была она задействована во время вторжения в Кувейт и в боевых действиях против американцев и их союзников.

После поражения Ирака в 2003 году большая часть поставленных из Советского Союза машин была списана и отправлена на свалки военной техники.

Однако в ходе противостояния боевикам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ армия и формирования других силовых структур понесли столь серьезные потери, что вынуждены были начать восстанавливать и возвращать в строй старые саддамовские запасы. Среди реанимированной техники оказались и БРДМ-2.

На появившихся фотографиях видно, что на крыше установили новую вращающуюся башню с крупнокалиберным пулеметом ДШК. Для усиления защищенности смонтированы противокумулятивные решетчатые экраны. Также демонтировали четыре выдвигающихся дополнительных колеса и, по всей видимости, установили новый двигатель.

Не исключено, что подобной модернизации будут подвергнуты и другие бронемашины, которые ждут своей очереди на реанимацию.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев