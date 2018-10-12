Появилось первое фото китайского стелс-бомбардировщика

Государственное телевидение Китая показало первое изображение перспективного стратегического бомбардировщика H-20, построенного по стелс-технологиям. В сюжете говорится о "большом прогрессе" в создании самолета.

- Это может означать, что бомбардировщик готов к первому полету. О том же говорит и публичное использование его официального наименования, Hong-20, - считает военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей.

Новый стратегический бомбардировщик, аналог американского B-2 Spirit в Китае создают с начала 10-х годов. По некоторым данным, в 2013 году начались испытания летного прототипа H-20.

Технические подробности китайских военных разработок традиционно не раскрываются, однако известно, что в техзадании к новому бомбардировщику указана возможность доставки 10 тонн оружия на дальность в восемь тысяч километров без дозаправки.

Это стало бы значительным улучшением по сравнению с нынешними "стратегами" H-6, копиями советских Ту-16 образца 1954 года. Вооружить Hong-20 планируют крылатыми ракетами CJ-10K с обычными и ядерными боеголовками.

Антон Валагин