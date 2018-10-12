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12.10.2018
Российская газета

Появилось первое фото китайского стелс-бомбардировщика

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Стелс-бомбардировщик H-20
Китайский перспективный стратегический бомбардировщик H-20.
Источник: YouTube

Государственное телевидение Китая показало первое изображение перспективного стратегического бомбардировщика H-20, построенного по стелс-технологиям. В сюжете говорится о "большом прогрессе" в создании самолета.

- Это может означать, что бомбардировщик готов к первому полету. О том же говорит и публичное использование его официального наименования, Hong-20, - считает военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей.

Новый стратегический бомбардировщик, аналог американского B-2 Spirit в Китае создают с начала 10-х годов. По некоторым данным, в 2013 году начались испытания летного прототипа H-20.

Технические подробности китайских военных разработок традиционно не раскрываются, однако известно, что в техзадании к новому бомбардировщику указана возможность доставки 10 тонн оружия на дальность в восемь тысяч километров без дозаправки.

Это стало бы значительным улучшением по сравнению с нынешними "стратегами" H-6, копиями советских Ту-16 образца 1954 года. Вооружить Hong-20 планируют крылатыми ракетами CJ-10K с обычными и ядерными боеголовками.


Антон Валагин

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
Xian H-6
Проекты
Ядерный щит
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3 комментария
№1
12.10.2018 15:06
Ну, выглядит зачётно.
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№2
12.10.2018 15:13
Цитата, beka1 сообщ. №1
Ну, выглядит зачётно.
Ест мнение что он средний ,а не стратег.
Цитата, beka1 сообщ. №1
однако известно, что в техзадании к новому бомбардировщику указана возможность доставки 10 тонн оружия на дальность в восемь тысяч километров без дозаправки.
0
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№3
12.10.2018 16:04
Молодцы китайцы, 8 лет и испытательный полет, не то что у нас.... У нас же ни на что денег не хватает, только олигархи жируют все больше. По любому молодцы.
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