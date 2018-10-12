Лучший вариант: почему Алжир выбрал российские Ми-171Ш

Российские вертолеты семейства Ми-8/17 являются одними из самых популярных в мире. В настоящее время эти винтокрылые машины эксплуатируются более чем 80 странами. Они хорошо себя зарекомендовали как в условиях мирного времени, так и в многочисленных вооруженных конфликтах и войнах.

Наши вертушки отличаются надежностью и неприхотливостью, а также очень высокой живучестью. В ходе боевых действий "восьмерки" и "семнадцатые" неоднократно получали серьезные повреждения, в том числе в результате прямых попаданий ракет переносных зенитных комплексов, но, тем не менее, возвращались на свои аэродромы, спасая жизни экипажам и пассажирам.

Что любопытно: очень часто российскую машину выбирают даже те страны, которые могут себе позволить приобрести западную технику. Например, Алжир, несмотря на свои значительные финансовые возможности и отсутствие каких-либо ограничений, в качестве основы своего парка предпочел именно милевскую продукцию.

В ВВС этой страны в настоящее время имеются одни из самых совершенных версий легендарного вертолета. Недавно в Сети появилась фотография одной из таких машин - Ми-171Ш.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, этот вертолет может применять не только неуправляемое реактивное вооружение, но и противотанковые управляемые ракеты 9М120 "Атака".

"В распоряжении экипажа - гиростабилизированная прицельная оптико-электронная система и мощный авиационный прожектор. Имеется пылезащитное устройство Pall Centrisep. Комплекс радиоэлектронного противодействия "Президент-С" надежно защищает от различных средств поражения", - пояснил он.

По словам эксперта, высокие доходы от экспорта нефти и газа наряду с отсутствием каких-либо санкций позволяют руководству Алжира тратить большие средства на вооружение собственной армии, выбирая лучшие варианты от самых разных производителей.

"Несмотря на то, что у этой страны есть контракты на закупки техники с Францией, Германией, Италией, Китаем и другими государствами, значительная часть вооружений, в том числе большая часть вертолетов, закупается именно в России, у которой с Алжиром традиционно теплые отношения", - подытожил Лямин.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев