Украинские С-300 не помогут Израилю в Сирии

Тренировки с украинскими системами ПВО С-300П не помогут израильским пилотам чувствовать себя увереннее в небе Сирии. Дело в том, что на вооружении украинской армии стоят ранние, самые маломощные версии комплекса, а в Сирию доставлены новейшие. И отличаются они примерно как "Запорожец" и Ferrari.

Под названием С-300 скрывается обширное семейство зенитных систем, некоторые из них рознятся не только характеристиками, но даже создавались в различных КБ. Есть линейка "кустовых" С-300П: командный пункт и радары управляют полудюжиной пусковых установок с ракетами, сбивающими воздушные цели на расстоянии до 200 километров. Есть совершенная иные по конструкции и задачам С-300В, самоходные и автономные системы ПВО для прикрытия фронтовой полосы от самолетов и крылатых ракет. Наконец, есть корабельный зенитный комплекс С-300Ф.

После раздела советского наследства Украине достались 250 пусковых установок С-300П образца 1978 года с дальностью поражения до 75 километров, некоторое количество радаров и командных пунктов. Эта техника создавалась для использования по стандартам холодной войны, когда небо должны были заполнить армады летящих на советскую родину бомбардировщиков. Стрелять по ним можно было не целясь - все равно в кого-нибудь попадешь. О крылатых ракетах тогда знали мало, поэтому низковысотного обнаружителя в составе комплекса нет, а быстродействие и чувствительность РЛС оставляют желать лучшего. К тому же из имеющегося у Киева арсенала была отремонтирована лишь одна пусковая установка (в 2012 году). Рассчитывая на вступление в НАТО, украинские власти намерены снять советские зенитные системы с вооружения. Но они вдруг пригодились.

В начале октября США внезапно пожелали принять участие в скромных авиационных учениях на Украине. 6 октября 18 истребителей F-15 Eagle ВВС США прилетели на аэродром под Винницей. Как выяснилось позже, вместе с ними на Украину тайно прибыли военные летчики из Израиля. Целью их визита было проверить, насколько опасны С-300 для американских истребителей. Поставка современных зенитных систем в Сирию лишила ВВС Израиля уверенности в своей безнаказанности. Пилоты совершили тестовые полеты, украинские зенитчики "пощупали" их своими старомодными радарами, после чего в Иерусалиме с удовлетворением заключили, что С-300 не представляют серьезной угрозы для современных боевых самолетов.

С тем же успехом израильтяне могли использовать в качестве спарринг-партнеров полицейские спидганы. Несмотря на внешнее сходство с С-300П, российская зенитная система последнего поколения С-300ПМУ "Фаворит" - совершенно иной комплекс. Он собрал всевозможные улучшения от всех ветвей семейства - даже от флотского С-300Ф. Радар с двусторонней ФАР видит стелс-цели, а новые ракеты повышенной дальности обеспечиваюит поражение на дальности до 200 километров. Едва ли не главное - архитектура системы управления "Фаворита" позволяет интегрировать комплекс в состав группировок ПВО. Иначе говоря, сирийские "Фавориты" смогут получать информацию о целях от российского С-400 "Триумф" на авиабазе Хмеймим, летающего радара А-50У, самолетов радиоразведки и других источников.

Об этом упомянул Сергей Шойгу, когда озвучивал ответные меры РФ на гибель Ил-20 - он сказал, что вместе с зенитными комплексами Сирии будет передана автоматизированная система управления ими, до сих применявшаяся только в армии России. Но в Иерусалиме на это, похоже, не обратили внимания.

Антон Валагин