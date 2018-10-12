Равнение на право: военные суды ждет масштабная реформа

С 2019 года апелляции и кассационные жалобы планируют рассматривать в отдельных структурах

До 1 июля 2019 года Минобороны совместно c Верховным судом России проведет масштабную реформу системы военных судов. Будут созданы обособленные высшие инстанции для рассмотрения жалоб и апелляций. Сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда один и тот же орган может выносить приговор, рассматривать апелляцию на него и жалобу на свою же работу. Само количество учреждений будет сокращено, а суды окружного уровня станут рассматривать дела особой государственной важности. Эксперты отмечают, что реформа сделает систему более эффективной и независимой.

В Минобороны "Известиям" сообщили, что законопроект о военно-судебной реформе в ближайшее время будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении. В его разработке также приняли участие Верховный суд РФ, правительство России. Планируется, что вся реформа будет завершена к 1 июля 2019 года.

— Главное нововведение — выделение кассационной и апелляционной инстанции в отдельную структуру, — рассказал "Известиям" руководитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который является одним из разработчиков законопроекта.

Звенья одной цепи

Сейчас система военных судов имеет три уровня: гарнизонные суды, окружные и военная коллегия Верховного суда. После реформы появятся также кассационный суд и апелляционный. Они будут вышестоящими инстанциями для окружных.

Апелляционный военный суд создадут на базе существующего 3-го окружного военного суда (ОВС) в городском округе Власиха Московской области. Кассационный военный суд образуют вместо Западно-Сибирского окружного военного суда в Новосибирске.

В ходе реформы сократится количество окружных военных судов. Два из них (Уральский и Приволжский) объединят в один — Центральный окружной военный суд, который будет находиться в Екатеринбурге. А в Самаре, где пока базируется Приволжский окружной военный суд, появится постоянное судебное присутствие Центрального ОВС.

Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Ленинградский, Московский и Северо-Кавказский окружные военные суды переименуют, соответственно, во 2-й Восточный, 1-й Восточный, 1-й Западный, 2-й Западный и Южный окружные военные суды.

Суды стратегического назначения

Все окружные суды будут после реформы "обслуживать" Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), особо режимные объекты, а также части и соединения, выполняющие задачи особой государственной важности.

Сейчас этим занимаются учреждения, подведомственные 3-му окружному суду, все они будут упразднены.

К примеру, в Москве есть подведомственный 3-му окружному 94-й гарнизонный военный суд, рассматривающий дела военнослужащих РВСН, войск ПВО, Космических войск, служащих на закрепленной за судом территории. В ходе реформы он будет объединен с 235-м московским гарнизонным военным судом.

В Оренбурге, в окрестностях которого дислоцируется ракетное соединение, дела особой важности рассматривает 101-й гарнизонный военный суд, а обычные дела — суд, который называется Оренбургский гарнизонный. Они также будут объединены. Аналогичное слияние ждет гарнизонные суды Омска, Иркутска, Читы и Владимира. Кроме того, гарнизонный суд подмосковной Балашихи, рассматривающий особо важные дела, будет присоединен к "обычному" Реутовскому гарнизонному военному суду.

3-й окружной военный суд ведет свою историю с системы военных трибуналов Ракетных войск стратегического назначения. Они располагались в местах дислокации частей РВСН и других ядерных объектов. В их юрисдикцию входили не только уголовные дела в отношении военнослужащих этих частей, но и вообще любые судебные разбирательства, если они касались правоотношений, возникших на территории закрытых военных городков. Замыкалась эта система на 3-й военный трибунал (в/ч 16666), преобразованный в 1999 году в 3-й окружной военный суд. После реформы все эти функции будут переданы в окружные военные суды по месту дислокации частей.

Система должна быть беспристрастной

Реорганизация военных судов позволит привести их в соответствие с существующим военно-административным делением территории страны, рассказал "Известиям" депутат Госдумы Павел Крашенинников.

— Сам процесс обусловлен общим реформированием судебной системы в стране, — отметил он. — В ходе реформы предстоит создать самостоятельные кассационные и апелляционные военные суды, а не только гражданские (законопроект о реформе гражданских судов сейчас также находится на рассмотрении Госдумы. — "Известия"). Раньше окружной военный суд соединял в себе качества трех инстанций. И получалось, что первая рассматривала дело, затем оно слушалось в том же суде в порядке апелляции, и затем там же — кассация в отношении вступивших в силу судебных актов. Судьи, конечно, разные, но коллектив и председатель один. И для того, чтобы система работала беспристрастно, суды лучше развести.

По этим причинам существующую систему давно критиковали, отмечает судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.

— Ясно, что судьи, рассматривавшие дело в первой инстанции, могли потом, общаясь с коллегами, выражать им свою позицию, — пояснила она. — Это не обеспечивало необходимую независимость судей, даже противоречило этому принципу.

Открытие судебных присутствий вместо гарнизонных судов, как, например, в Самаре, сделает систему более эффективной, считает Тамара Морщакова.

— В военных судах хорошие специалисты, — считает она. — И держать такой корпус профессионалов, которые сидят и ждут, когда у них будет дело, — это неэффективная организация деятельности. Нет даже такого требования, чтобы в каждом гарнизоне был суд. Просто надо, чтобы каждому военнослужащему был доступен суд первой инстанции.

Военные суды осуществляют правосудие не только в армии, но и в других войсках, воинских формированиях и органах, где есть военная служба. В частности, в Росгвардии, ФСБ, МЧС.

Сейчас действуют 12 окружных (флотских) и 107 гарнизонных военных судов. Среди последних — пять гарнизонных военных судов находятся за пределами России. В военных судах Вооруженных сил РФ служат 884 судьи (цифра дана по штатному расписанию).

Алексей Козаченко, Роман Крецул, Богдан Степовой