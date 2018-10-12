Лейтенантов обучат по-быстрому

Министерство обороны начинает подготовку младших офицеров по ускоренной программе

Минобороны начало набирать военнослужащих-контрактников на полугодовые курсы лейтенантов. Кандидаты пройдут специальную подготовку, после чего им присвоят первое офицерское звание. Стать курсантами смогут солдаты, сержанты, старшины и прапорщики, получившие гражданское высшее образование. В первую очередь для армии будут готовить пехотных и танковых офицеров — в войсках наблюдается дефицит таких командиров. До 2009 года в России существовали ускоренные курсы младших лейтенантов — КМЛ. Их выпускники из-за созвучия этой аббревиатуры с маркой сигарет Camel получили в армии прозвище "верблюды".

В Министерстве обороны "Известиям" рассказали, что набор на курсы проводится в порядке эксперимента. Пройти подготовку смогут солдаты, сержанты, старшины и прапорщики, прослужившие по контракту не менее трех лет. Они должны иметь опыт командования подразделениями. Чтобы стать курсантом, военнослужащему надо иметь положительную характеристику с места службы, быть хорошистом, а лучше отличником боевой подготовки. Физическая подготовка на должном уровне и высшее образование — обязательные требования. Попасть на курсы смогут контрактники, которым на день поступления не исполнилось 35 лет. При соблюдении всех условий кандидат принимается на учебу без вступительных экзаменов.

Готовить планируется командиров самых дефицитных в Сухопутных войсках специальностей. Это командиры мотострелковых, танковых, зенитных и артиллерийских взводов, а также подразделений связи. Сейчас решается, где будут организованы сокращенные курсы подготовки офицеров — на базе военных училищ, учебных военных центров в гражданских вузах или в общевойсковых учебных центрах. Последние есть практически во всех военных округах.

Количество курсантов четко не регламентировано. Их число будет зависеть от наличия вакантных должностей в армии. Приказ о наборе каждый год будут подписывать командующие войсками военных округов.

Взводным ускоренного выпуска недолго придется сидеть за партами — их ждет месяц теории и пять месяцев практики. Большая часть обучения пройдет в полевых условиях — жизнь в палаточном городке, занятия по тактике общевойскового боя, изучение соответствующей техники. Особое внимание обратят на стрелковую и инженерную подготовку.

Выпускников назначат на должности командиров взводов. По итогам обучения вооруженные силы должны получить лейтенантов, которые знают армейскую жизнь изнутри. Они смогут грамотно командовать подчиненными на марше, в обороне или в атаке. Потолок служебного роста такого офицера — командир батальона.

На первых выпускниках обкатают систему обучения. Командиры частей, куда попадут лейтенанты, через определенное время представят характеристики на таких взводных. В них будут указаны сильные и слабые их стороны. На основе полученной информации будут внесены изменения в программу подготовки.

— В армии много должностей, где могут служить офицеры, получившие образование по ускоренной программе, — рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский. — Такие курсы можно организовать как в военных училищах, так и в окружных учебных центрах — в зависимости от специальности.

Похожие по своей задаче курсы младших лейтенантов в российской армии существовали с 2003 по 2009 год. Их сократил Анатолий Сердюков, занимавший тогда должность министра обороны. Для Московского, Северо-Кавказского, Ленинградского и Приволжско-Уральского военных округов офицеров обучали на 38 курсах в городе Коврове Владимирской области. Для Сибирского и Дальневосточного военных округов — на 34 курсах в Чите. По этой программе ежегодно готовили около пяти сотен офицеров.

Александр Круглов, Богдан Степовой