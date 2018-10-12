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12.10.2018
Известия.ru

"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты

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ПВО-ПРО
Система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Минобороны усиливает защиту важнейших промышленных и инфраструктурных центров

Силы ПВО Сухопутных войск будут тренироваться в борьбе с баллистическими ракетами. Первые экспериментальные учения проведены в прошлом году. Ранее этой угрозе противодействовали только силы ПВО-ПРО воздушно-космических сил. По мнению военных экспертов, цель такого изменения — максимально увеличить эффективность противовоздушной обороны важнейших промышленных и инфраструктурных объектов страны.

В Минобороны "Известиям" сообщили, что в 2018 году в программу боевой подготовки ПВО Сухопутных войск впервые были включены упражнения по противодействию баллистическим ракетам. Теперь учения, где подразделения "зенитной пехоты" будут учиться отражать их налеты, начнут проводить во всех военных округах.

На вооружении Сухопутных войск — несколько зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных бороться со сложными баллистическими целями. В первую очередь это войсковая самоходная ЗРС С-300В4. Она вооружена тяжелой гиперзвуковой ракетой с дальностью уничтожения воздушных целей до 400 км и легкой — с радиусом поражения до 150 км. Изначально комплекс создавался специально для борьбы против баллистических "Першингов".

ЗРК средней дальности "Бук-М3" способен уничтожать баллистические ракеты на расстоянии до 100 км. ЗРК малой дальности "Тор" может поражать противорадиолокационные и крылатые ракеты на дистанции до 30 км. Однако эти комплексы способны бороться только с целями, летящими на небольших скоростях. При этом эффективность их применения в большой степени зависит от профессионализма боевых расчетов.

Минобороны старается максимально рационально использовать все сегменты противовоздушной обороны, рассказал "Известиям" бывший начальник Зенитно-ракетных войск РФ генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Сейчас с учетом новых угроз перестраивается система боевой подготовки ПВО Сухопутных войск, — считает эксперт. — Для отражения ударов баллистических ракет наиболее эффективно использовать С-300В, а также способные сбивать этот тип целей "Буки" и "Торы". Учебные задачи отрабатываются совместно с группировкой войск ПВО-ПРО воздушно-космических сил. Это значит, что ПВО Сухопутных войск будут задействованы при создании нестратегической системы противоракетной обороны на театрах боевых действий. Их также можно будет применять для защиты административно-политических центров, промышленно-экономических районов, важнейших инфраструктурных центров страны.

К 2020 году планируется полностью обновить парк вооружений ПВО Сухопутных войск. Сейчас современными системами оснащены вновь сформированные зенитные ракетные бригады и подразделения ПВО. Остальные части имеют около 50% модернизированной техники. Согласно планам, комплексы дальнего действия будут заменены на ЗРК С-300В4, средней дальности — на "Бук-М3" и "Бук- М2", малой дальности — на "Тор-М2" и "Тор-М1-2".


Александр Круглов, Богдан Степовой

11.10.2018
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4 комментария
№1
12.10.2018 10:42
Цитата
ЗРК средней дальности "Бук-М3" способен уничтожать баллистические ракеты на расстоянии до 100 км. ЗРК малой дальности "Тор" может поражать противорадиолокационные и крылатые ракеты на дистанции до 30 км.
!!
0
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№2
12.10.2018 11:33
Цитата, forumow сообщ. №1
ЗРК средней дальности "Бук-М3" способен уничтожать баллистические ракеты на расстоянии до 100 км.
Вероятно речь идёт о экспортной модификации "Бука-М3" – "Викинг", в состав которой могут интегрироваться пусковые установки 9А83. Но и 9М83 могут поражать ОТР на дальности только до 40 км. По БРМД будет до 20–30 км дальность. У "Бука-М3" с ракетой 9М317МА дальность поражения ОТР должна быть в пределах 25–30 км. Наверное, авторы перепутали с дальностью поражения аэродинамических целей "Викинга".

Цитата, forumow сообщ. №1
ЗРК малой дальности "Тор" может поражать противорадиолокационные и крылатые ракеты на дистанции до 30 км.
"Тор-М2" пока может поражать цели на дальности до 16 км обычной ракетой и до 20 км ракетой с тепловизионной ГСН. Если и повысят дальность до 30 км, то для вариантов ракеты с конечным самонаведением.
0
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№3
12.10.2018 12:48
Это что, заявка на ядерный зонтик?
Неуязвимость к ядерному удару США?
После учений можно будет угрожать США атомной бомбардировкой без получения ответного удара возмездия?
0
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№4
12.10.2018 13:38
Цитата, forumow сообщ. №1
журналисты что с них взять.
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