"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты

Минобороны усиливает защиту важнейших промышленных и инфраструктурных центров

Силы ПВО Сухопутных войск будут тренироваться в борьбе с баллистическими ракетами. Первые экспериментальные учения проведены в прошлом году. Ранее этой угрозе противодействовали только силы ПВО-ПРО воздушно-космических сил. По мнению военных экспертов, цель такого изменения — максимально увеличить эффективность противовоздушной обороны важнейших промышленных и инфраструктурных объектов страны.

В Минобороны "Известиям" сообщили, что в 2018 году в программу боевой подготовки ПВО Сухопутных войск впервые были включены упражнения по противодействию баллистическим ракетам. Теперь учения, где подразделения "зенитной пехоты" будут учиться отражать их налеты, начнут проводить во всех военных округах.

На вооружении Сухопутных войск — несколько зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных бороться со сложными баллистическими целями. В первую очередь это войсковая самоходная ЗРС С-300В4. Она вооружена тяжелой гиперзвуковой ракетой с дальностью уничтожения воздушных целей до 400 км и легкой — с радиусом поражения до 150 км. Изначально комплекс создавался специально для борьбы против баллистических "Першингов".

ЗРК средней дальности "Бук-М3" способен уничтожать баллистические ракеты на расстоянии до 100 км. ЗРК малой дальности "Тор" может поражать противорадиолокационные и крылатые ракеты на дистанции до 30 км. Однако эти комплексы способны бороться только с целями, летящими на небольших скоростях. При этом эффективность их применения в большой степени зависит от профессионализма боевых расчетов.

Минобороны старается максимально рационально использовать все сегменты противовоздушной обороны, рассказал "Известиям" бывший начальник Зенитно-ракетных войск РФ генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Сейчас с учетом новых угроз перестраивается система боевой подготовки ПВО Сухопутных войск, — считает эксперт. — Для отражения ударов баллистических ракет наиболее эффективно использовать С-300В, а также способные сбивать этот тип целей "Буки" и "Торы". Учебные задачи отрабатываются совместно с группировкой войск ПВО-ПРО воздушно-космических сил. Это значит, что ПВО Сухопутных войск будут задействованы при создании нестратегической системы противоракетной обороны на театрах боевых действий. Их также можно будет применять для защиты административно-политических центров, промышленно-экономических районов, важнейших инфраструктурных центров страны.

К 2020 году планируется полностью обновить парк вооружений ПВО Сухопутных войск. Сейчас современными системами оснащены вновь сформированные зенитные ракетные бригады и подразделения ПВО. Остальные части имеют около 50% модернизированной техники. Согласно планам, комплексы дальнего действия будут заменены на ЗРК С-300В4, средней дальности — на "Бук-М3" и "Бук- М2", малой дальности — на "Тор-М2" и "Тор-М1-2".

Александр Круглов, Богдан Степовой