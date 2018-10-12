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12.10.2018
Известия.ru

Ракетные корветы превратят в роботов

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20380 "Совершенный"
Церемония подъема Военно-морского флага на корвете проекта 20380 "Совершенный". Владивосток, 20.07.2017.
Источник: smitsmitty.livejournal.com / ТАСС

Компьютеру впервые доверят тактическое маневрирование и применение оружия

Российские корветы проекта 20380 получат уникальную боевую информационно-управляющую систему (БИУС) "Сигма-20385", которая сможет полностью взять на себя управление кораблем в боевой обстановке. БИУС объединяет все бортовое вооружение, а также средства разведки и наблюдения. При появлении цели все элементы системы действуют автоматически от момента обнаружения до ее нейтрализации. "Сигма-20385" будет не только вести огонь, но и сама в нужный момент поворачивать корвет на оптимальный курс.

По мнению экспертов, установка более совершенной БИУС позволит значительно повысить боевые возможности корветов, которые в обозримой перспективе станут основной ударной силой надводного флота.

Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ, принято принципиальное решение об установке на строящиеся корветы проекта 20380 "Стерегущий" боевой информационно-управляющей системы "Сигма-20385", которая была разработана уже после запуска их в серию. Новую БИУС получат корветы "Резкий", "Ретивый", "Строгий" и "Алдар Цыденжапов". Их спуск на воду ожидается в 2019-2021 годах. "Резкий" и "Строгий" строятся на Северной верфи, а "Ретивый" и "Цындежапов" на Амурском судостроительном заводе. Ожидается, что корабли поступят на вооружение Северного и Тихоокеанского флотов.

В пресс-службе АО "ОСК" сообщили "Известиям", что корпорация строит корветы проекта 20380 на Северной верфи и Амурском судостроительном заводе и сдача кораблей будет осуществлена в рамках контрактных сроков.

Запланированная к установке модификация БИУС позволит фактически превратить новые российские корабли в боевых роботов, способных решать задачи без участия человека. Система мгновенно реагирует на изменения обстановки, поскольку выработка и принятие решений по использованию вооружения осуществляются в автоматическом режиме.

Внешне БИУС – это центральный пункт обработки информации (своего рода, большой сервер), связывающий командные пункты, где расположены рабочие места операторов с экранами отображения тактической обстановки. Однако в случае с "Сигмой-20385" людям отводится роль наблюдателей и контролеров.

"Сигма-20385" представляет собой электронный мозг корабля. Она отвечает за все: за тактическое маневрирование, за управление противолодочной обороной (ПЛО), управляемым ракетным оружием (УРО), ПВО, связью, корабельными вертолетами, штурмовой и истребительной авиацией. Эта БИУС может управлять и небольшими кораблями, и целыми тактическими соединениями.

Программная составляющая "Сигмы-20385" разработана на базе ОС Linux, что позволяет легко разрабатывать и внедрять новые решения. Аппаратная часть имеет запас прочности, позволяющий сохранить управление кораблем даже при значительных повреждениях. Одной из ключевых технологий, обеспечивающих надежность функционирования БИУС, является "горячая замена" модулей, то есть прямо в ходе боя.

Достройка новейших корветов с самой современной моделью БИУС – логичный шаг, поскольку это даст кораблю новые возможности и его долго можно будет не модернизировать. Об этом "Известиям" рассказал эксперт Российского совета по международным делам Прохор Тебин.

– Современные надводные корабли сейчас очень нужны флоту, однако у нас есть объективные трудности со строительством крупных боевых единиц – фрегатов и эсминцев, зато небольшие строятся достаточно быстро, – отметил эксперт. – Флот может надеяться получить корветы достаточно быстро и в нужном количестве. Лучше два боеготовых корвета сейчас, чем один фрегат неизвестно когда.

Прохор Тебин добавил, что корветы – многоцелевые боевые корабли, которые могут решать широкий круг задач в ближней морской зоне, что важно в условиях чрезвычайно протяженной береговой линии и нехватки баз.

Малые сторожевые корабли (корветы) проекта 20380 были разработаны в конце 90-х годов. Их строительство началось в 2000-е годы. В боевом составе Балтийского и Тихоокеанского флотов находятся пять кораблей проекта, еще восемь – строятся. В перспективе на каждом из флотов будет по шесть корветов проекта 20380 или его модификаций.

Основные задачи корветов – борьба с надводными кораблями и субмаринами, охрана прибрежной зоны, сопровождение конвоев. Они несут на борту артиллерию, управляемые ракеты ("Уран-У" или "Калибр-НК"), системы противолодочной и противовоздушной обороны. Дополнительная защита корветов проекта 20380 – это использование в конструкции технологий снижения радиолокационной заметности.

 


Николай Сурков, Алексей Рамм

11.10.2018
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Россия
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АСЗ
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20380 Корвет-1
20385
ИТ
Калибр КР
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