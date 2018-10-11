У экипажа "Союза" нашли проблемы со здоровьем

У членов экипажа "Союза", которые совершили аварийную посадку и приземлились в Казахстане, обнаружили проблемы со здоровьем. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме Байконур, в ближайшее время их отправят спецбортом в Москву.

"Членов экипажа "Союз МС-10" осмотрели медики, их состояние не вполне хорошее", — уточнил собеседник агентства. О чем именно идет речь, он говорить не стал. Планируется, что летчиков отправят спецбортом на аэродром Чкаловский в Москву, а затем в Звездный городок.

В четверг, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля "Союз" с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане. На борту корабля, направившегося к МКС, находились космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт НАСА Талер Хейг.

По предварительной информации, причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя. Из-за случившегося программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена.