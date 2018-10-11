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11.10.2018
Lenta.ru

Названа причина аварии "Союза"

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Авария ракеты-носителя "Союз"
Авария ракеты-носителя "Союз".
Источник: Шамиль Жуматов / Reuters

Причиной аварии ракеты-носителя "Союз" могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию", — сказал собеседник агентства.

В четверг, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля "Союз" с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.

На борту находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Талер Хейг. Третье место на корабле занял контейнер с продуктами. Они должны были провести в космосе 187 суток, в российской программе было запланировано 56 экспериментов. Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают "Союзы".

11.10.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
NASA
Проекты
Байконур
Союз ПКК
Союз РН
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4 комментария
№1
11.10.2018 13:32
По-хорошему, Рогозин должен уйти в отставку...
+1
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№2
11.10.2018 14:49
не дождётесь, у него внуки подрастают
+1
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№3
11.10.2018 14:57
Цитата, beka1 сообщ. №1
По-хорошему, Рогозин должен уйти в отставку...
По хорошему не только Рогозин...
+6
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№4
11.10.2018 16:02
Ой позорище....  ну сколько можно ? Согласен - надо Рогозина убирать и наказывать остальных виновных, причем не уборщицу, которая деталь вверх тормашками прикрутила, а тех начальников, которые это допустили.
+2
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