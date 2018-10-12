"Дипстрайк". Не хватает километра до 500

Компания Raytheon завершила значительную веху в разработке баллистической ракеты большой дальности DeepStrike (long-range missile) по программе Precision Strike Missile (PrSM - высокоточная ударная ракета) армии США, сообщает "ВП" со ссылкой на armyrecognition.com (10 октября). Ракета будет запускаться с пусковых установок M142 HIMARS и M270 MLRS.

В июле в Форт-Силле (Оклахома) состоялась интеграция макета ракеты в боевую пусковую установку, эти работы выполняли совместно инженеры Raytheon и военнослужащие армии и морской пехоты, чтобы обеспечить надлежащую подгонку и функциональность. "Raytheon реагирует на желание армии США ускорить свою программу PrSM. Мы находимся на ускоренном пути к поставке продвинутой ракеты класса "земля-земля", которая превышает требования армии, удваивая огневую мощь и снижая затраты", сказал Томас Буссинг, вице-президент Raytheon Advanced Missile Systems

Новая высокоточная ударная ракета (две в пусковом модуле) оснащена усовершенствованной системой наведения, будет летать дальше и быстрее, ПУ будет выполнять больше пусков, чем существующие ракетные системы, срок службы которых приближается к концу.

В качестве оружия следующего поколения ракета DeepStrike будет поражать наземные цели на расстоянии 60-499 километров, улучшит летальность и быстроту реагирования на заявки войск по сравнению с нынешними системами и восстановит способность армии унитожать угрозы на этих дистанциях.