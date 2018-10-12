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12.10.2018
Военный паритет

"Дефиант" станет основой будущего боевого вертолета

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Концепция ударного вертолета компании Boeing
Концепция ударного вертолета компании Boeing.
Источник: defence-blog.com

Компания Boeing раскрыла концепцию будущего ударного вертолета для замены OH-58 и AH-64 Apache, сообщает "ВП" со ссылкой на defence-blog.com (9 октября).

Концепт будущего вертолета был озвучен на конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне (округ Колумбия). Вертолет имеет соосную роторную схему и толкающий винт, предназначен для уничтожения танков и других бронированных целей, войск и вертолетов противника на линии фронта и на тактической глубине.

Вертолет имеет ту же силовую установку, роторную систему и трансмиссию, что и прототип SB>1 DEFIANT. Такая общность (85%) позволит значительно снизить стоимость разработки и жизненного цикла вертолета нового поколения.

Компании Sikorsky и Boeing проектировали SB>1 DEFIANT™, чтобы обеспечить лучшую комбинацию скорости, скороподъемности и дальности, которые имеют первостепенную важность для боевых вертолетов. Открытая архитектура бортового электронного оборудования позволит быстро адаптировать вертолет под появляющиеся новые технологии, что обеспечит его высокие боевые возможности на долгие годы вперед.


Концепция ударного вертолета компании Boeing.
Источник: defence-blog.com
11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Продукция
AH-64
Bell OH-58
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft
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HeliRussia 2011
1 комментарий
№1
12.10.2018 12:12
Наши впереди идут по Ка-52 с десантным отсеком и толкачом. Тут главное опять ждать обещанный ОДКкашниками вертолетный 5000-сячник. .
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