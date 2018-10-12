"Дефиант" станет основой будущего боевого вертолета

Компания Boeing раскрыла концепцию будущего ударного вертолета для замены OH-58 и AH-64 Apache, сообщает "ВП" со ссылкой на defence-blog.com (9 октября).

Концепт будущего вертолета был озвучен на конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне (округ Колумбия). Вертолет имеет соосную роторную схему и толкающий винт, предназначен для уничтожения танков и других бронированных целей, войск и вертолетов противника на линии фронта и на тактической глубине.

Вертолет имеет ту же силовую установку, роторную систему и трансмиссию, что и прототип SB>1 DEFIANT. Такая общность (85%) позволит значительно снизить стоимость разработки и жизненного цикла вертолета нового поколения.

Компании Sikorsky и Boeing проектировали SB>1 DEFIANT™, чтобы обеспечить лучшую комбинацию скорости, скороподъемности и дальности, которые имеют первостепенную важность для боевых вертолетов. Открытая архитектура бортового электронного оборудования позволит быстро адаптировать вертолет под появляющиеся новые технологии, что обеспечит его высокие боевые возможности на долгие годы вперед.