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12.10.2018
Российская газета

СМИ: Истребители НАТО на Украине испытали С-300

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Истребитель F-15C Eagle
Истребитель F-15C Eagle.
Источник: DYLAN MALYASOV OCT 6, 2018

Представители оборонных ведомств США и Израиля посетили Украину для подробного ознакомления с возможностями зенитно-ракетных комплексов С-300. Визит американских и израильских специалистов на украинские военные объекты не афишировался.

По некоторым данным, Вашингтон и Тель-Авив проявляют обеспокоенность в связи с новыми условиями боевых действий в Сирии после решения Москвы передать Дамаску С-300, передает портал Soha News. В данной связи на территории Украины были проведены учения с участием 18 истребителей F-15C Eagle.

Киев утверждает, что находящие на вооружении украинской армии С-300 идентичны комплексам, которые российская сторона направила в Сирию. Однако, подчеркивает автор статьи, в САР были поставлены модернизированные единицы военной техники.

Между тем израильские военные в результате тренировок на Украине заключили, что комплексы С-300 не должны представлять серьезную угрозу для истребителей F-35.

Напомним, что поставки С-300 в Сирию стали вынужденной мерой после инцидента со сбитым над Средиземным морем сирийской ракетой российского самолета Ил-20. В результате трагедии погибли пятнадцать российских военнослужащих.

Министерство обороны РФ обвинило в гибели российского экипажа израильских летчиков, которые в тот момент наносили воздушный удар по объектам в САР и, по сути, прикрылись российским самолетом.

В общей сложности Москва направила в Сирию 49 единиц техники. Среди прочего - локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Сирийским военным предстоит пройти курс обучения по управлению комплексами С-300. По некоторым подсчетам, на это уйдет около трех месяцев. Формирование единой системы ПВО в Сирии планируется завершить к 20 октября.


Александр Ленин

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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