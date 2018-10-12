Глайдер на передержке

Каждая предыдущая эпоха к последующей является своеобразным «каменным веком» с менее совершенными устройствами и технологиями. Иногда бывает плавное — эволюционное — развитие, но зачастую научно-технический прогресс набирает поступательное движение скачкообразно за счет революционных прорывов. И эти идейные озарения, опять же согласно историческим фактам, внедряются в жизнь не благодаря, а вопреки действующей на тот момент научной школе. То есть, весь опыт человечества говорит о том, что выработанная система продвижения изобретений порочна и создана лишь для удушения более совершенных альтернатив имеющимся примитивным аналогам.

Посудите сами: если какой-либо профессор всю свою жизнь вместе с такими же именитыми предками посвятил способам шлифования каменного топора и подбору правильного угла заточки топорища узнает, что какой-то «выскочка» предлагает более производительный инструмент — бензопилу — разве он может допустить, чтобы честь и слава всей когорты его знатных родственников (утыканных цветными перьями за многолетние заслуги в каменно-топоростроении по самое не балуйся) вот так в одночасье превратилась бы в бесполезный атавизм и повод для насмешек?! Естественно, нет! Он попытается отобрать и присвоить данное изобретение себе либо при невозможности плагиата — растоптать «возмутителя спокойствия» своим авторитетом и административным ресурсом.

Таким образом, многолетний однообразный опыт и большое количество регалий-«перьев», особенно подкрепленных замшелой династической кастовостью, и являются основными сдерживающими факторами прогресса. За примерами далеко ходить не надо: каменный топор был лучшим техническим решением почти 3 млн. лет, а в осязаемый временной период можно вспомнить арифмометры, ЭВМ на перфокартах, пейджеры и прочие изделия, интересующие теперь разве что антикваров. Впрочем, некоторые форумные «специалисты» до сих пор кичатся сакральными знаниями из пожелтевших журналов 80-х годов прошлого тысячелетия.

Аналогичная ситуация наблюдается и в военной технике, где к научному консерватизму «перьеносцев» добавляется «одноизвилинность» высшего руководства ВС. Жажда власти и высокого дохода отодвигает на второй план заботы об обороноспособности страны и исторические параллели: с Голиафом, индейцами Южной Америки, неандертальцами и прочими, канувшими в лету, народностями. Иначе, чем оправдать появление диссертаций по типу: «Как десятикласснику надавать первоклашке щелбанов», то есть, повсеместное изучение и внедрение «опыта Сирии» по борьбе с босоногими бармалеями? И это уже похоже на открытый саботаж перед лицом более технологичного и хитрого противника: в 41-ом тоже грозились шапками, а закидали — головами, т.е. жизнями солдат. Как было приведено выше, иногда спираль «киноленты» Истории для некоторых имеет свойство обрываться навсегда.

Вернемся к технике. Страны НАТО, составляющие превалирующую часть мировой экономики, и те объединяют свои усилия и финансирование по разработке приоритетных с их (и моей!) точки зрения направлений БПЛА и морских роботизированных средств, а также удаленно управляемых вооружений с зачатками искусственного интеллекта. Но нашему МО они, конечно, не указ: последние крохи бюджета тратятся на пищали с модным обвесом, 40-мм «африканские катюши», бабахмобили всевозможных конфигураций и прочие «канделябры» секты «Адвентистов позавчерашнего дня».

Многие могут возразить, что по данным СМИ у нас целый ворох «неимеющиханалога» разработок и устройств, которые почему-то всегда отсутствуют на сбиваемых самолетах, тонущих кораблях и ПЛ, а при наличии — не могут обеспечить даже тактического превосходства, чему доказательство четыре бесплодных года в Сирии.

Или возьмем те же подводные планеры — глайдеры. После публикаций американцами и норвежцами первых результатов о своих достижениях в начале 2000-ых в данной робототехнике у нас в стране сразу в дюжине вузов начались попытки воспроизведения скопированной структурной схемы чужого глайдера (но с обязательной припиской «уникальный» - видимо, по стилю допотопного изготовления). Поднялась бравурно-агитационная волна в прессе и выставках, которая способствовала выделению средств на разработку глайдеров... именитым мастерам «каменных топоров»подводной техники. И хотя все «проектанты» в своих опусах приводят рекордные цифры американских аналогов, им самим не удается подтвердить и десятой доли в собственных изделиях, а проводимые между ними соревнования по степени практического применения сродни конкурсам «Кто дальше плюнет».

Прошло уже почти два десятка лет, а отечественного серийного глайдера, хотя бы для научных целей, так и нет. И не будет! Еще в 2015 году мною была опубликована статья «Подводные глайдеры — ясельный период затянулся», в существующих условиях она останется актуальной еще лет сто, потому что боевые глайдеры должны быть совершенно другими по конструкции, но даже тщательное бесконечное полирование каменного топора не превратит его в бензопилу — нужен революционный скачок в мышлении.

Справедливости ради надо отметить, что и за рубежом все уперлись в этот технологический тупик. Даже вездесущие китайцы не могут добыть с помощью хакеров каких-либо новинок в данной области, продолжая пускать пыль в глаза «высокому руководству» второстепенными достижениями, типа заныривания на 6км и даже попытки исследовать ими Марианскую впадину — эти задачи не для глайдеров. Здесь как раз будет уместна поговорка про хлебание щей лаптями — можно, но нужно ли?

DARPA тоже не отсиживается в сторонке, а организует всемирные конкурсы, пытаясь выудить оригинальные идея у простачков. Анализ предъявляемых ДАРПой конструкций (есть вероятность, что не все выкладывают) пока радует - «школота форевер», но призы получают, детишки довольны. Отечественные научные детсадыроты не дотягивают даже до подобного уровня — но разве их создавали для чего-либо путного? Отсутствие понятных тактических условий применения глайдеров и провоцирует всех на использование их в малозначащих сферах, типа исследование гидрологии моря. Да, существующую конструкцию больше «приткнуть» некуда. Вот почему наш ВМФ и охладел к подобной роботизированной технике, деньги бесцельно растрачены, само слово «глайдер» набило аскомину и постепенно исчезает из передовиц СМИ, а великомудрые «перьеносцы» уже в поиске новых бурных «волн», на гребнях которых в мутной пене можно в очередной раз поживиться за бюджетный счет. Глайдер дилетанты передержали, затерли до дыр, он потускнел, обмяк и выброшен на склад до списания в установленные правилами сроки... Глайдер умер..

Да здравствует глайдер! Я единственный могу его воскресить в нескольких новых ипостасях, т.е. совершенно иных конструкциях и способах использования. Об этом я говорил и три года назад, и, видимо, вынужден буду твердить еще лет сто — как раз подойдет срок пенсии по новой реформе. Мои носители полезной нагрузки (ПН) — а глайдер нужно воспринимать именно как «носитель» и «удержатель» в определенном районе специализированной ПН, абсолютно отличаются по конструкции от нынешних «иждевенцев», как бензопила от каменного топора. И конструкция каждого вида очень сильно зависит от носимой ПН, скажу больше: она определяет размер и форму глайдера. Хотя часть узлов будет и унифицирована для снижения издержек производства.

Рассмотрим простейший пример поиска ПЛ противника нашими роботизированными средствами в системе ПЛО «Облава». Несколько дешевых гидропланов-БПЛА «Утконос» взлетают с не менее дешевого аэродрома — водной глади прибрежных бухт, озер, каналов; и начинают прочесывать магнитометрами нужные площади моря пересекающимися траекториями. Данные области моря заранее «населены» глайдерами-гидроакустическими буями (с перевахтовкой в 1-6 месяцев). Они могут быть как с аккумуляторами, так и с более мощными малоресурсными турбогенераторами для обеспечения длительного активного режима (эта модификация дороже, но потребуется в угрожаемый период в максимальной дальности от побережья)

В полете «Утконосы» излучают кодированные сигналы, которые активируют глайдеры-РГАБ (в некотором радиусе от «Утконоса») на передачу как пассивного шумопеленгования, так и переход в активный режим в случае необходимости допоиска ПЛ. После удаления «Утконоса» на определенное расстояние, глайдер прекращает передачу данных для экономии энергии, если эта зона показалась «Утконосу» безопасной. Причем, глайдер может архивировать пассивные шумы за протяженный промежуток времени, что позволяет выяснить подводную обстановку, бывшую до прилета БПЛА. Несомненно, присутствие в данном районе более энергетически мощных роботизированных парусных безэкипажных катамаранов (РПБК) и «Балаб» с двигателем Стирлинга позволит ретранслировать в Центр эти данные в реал-тайме — система гибкая и универсальная. И только такой способ обеспечивает постоянное и непрерывное освещение подводно-надводной обстановки в дальней морской зоне в отличие от дорогостоящих реденьких проскоков Ту-142.

Для уничтожения (в случае начала боевых действий) найденной вражеской ПЛ можно использовать всевозможное вооружение, как ПЛУР с РПБК, миниРПЛ и боевых глайдеров либо миниторпеды с «Утконосов». Для членов секты «А нас-то за щё?» в очередной раз напоминаю, что противник будет стрелять первым (всегда!!!), а потому у нас уже не будет ни кораблей, ни противолодочной авиации к этому моменту. Роботизированные средства, вынесенные на сотни километров вперед к противнику, а то и в его тыл, спасут остатки нашего флота в ВМБ ввиду необходимости продирания его средств нападения через «четыре ряда безжалостных пешек». И это как раз тот случай, когда «пешка» становится «ферзем» в отличие от многомиллиардного парадного металлолома.

Синица Владислав, конструктор-изобретатель