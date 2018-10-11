Американская база в Польше – клин в единство Европы

В последнее время на международной арене довольно остро встал вопрос о дальнейшем расширении военного присутствия США на территории Европы как на ротационной, так и постоянной основе.

Как стало известно, именно в связи с необходимостью замены сил и средств сухопутных войск США в Германии, Польше, странах Балтии и, как ни странно, одновременно в Кувейте, возросла потребность в бронетанковых бригадах.

По информации Army Times, для обеспечения ротационного присутствия контингентов вооруженных сил США, в первую очередь в Европе, Пентагон переформирует 1-ю бригаду «Страйкер» 1-й бронетанковой дивизии (Форт-Блисс, штат Техас) в бронетанковую в течение следующего года. Кроме того, 2-ю пехотную бригаду 4-й пехотной дивизии (Форт-Карсон, штат Колорадо) переоснастят ББМ “Страйкер” до 2020-го года.

О планируемом увеличении численности американских войск в Европе на постоянной основе свидетельствует факт, что США планируют выделить 248 млн долларов на строительство новых и ремонт имеющихся казарм, жилых домов для военнослужащих, медицинских учреждений, административных зданий и учебных комплексов, пунктов технического обслуживания транспортных средств, разведывательных центров, военных полигонов и других военных объектов в пяти европейских странах: Германии, Польше, Чехии, Бельгии и Нидерландах.

Интересно, что Чехия выступила против размещения иностранных баз на своей территории. В то же время Варшава делает все возможное и не возможное, чтобы угодить Белому дому и интенсивно обсуждает строительство постоянной американской базы в Польше. К слову, польский президент Анджей Дуда заявил, что решение о размещении американской военной базы уже принято, остались лишь технические вопросы.

“Те, кто знает американскую внутреннюю политику, говорят: если ведутся настолько предметные разговоры и Белый дом очень серьезно интересуется этой темой, это значит, что, на самом деле, решение уже принято, остаются только технические вопросы", - подчеркнул Дуда.

То, что Пентагон не то чтобы анализирует предложение Варшавы о постоянном военном присутствии, а уже интенсивно рассматривает возможности его реализации, подтвердил и министр обороны Польши Мариуш Блащак после двусторонних переговоров со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом на полях встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО 3-4 октября в Брюсселе. Он сообщил, что идет работа групп экспертов Пентагона и польского минобороны и для дальнейшего обсуждения подробностей, для чего в ближайшее время запланирован его визит в Вашингтон.

Речь может идти о согласовании места размещения “Форт Трамп”, именно такое наименование может получить американская база. Известно, что польское руководство хотело бы видеть союзников на востоке, в то же время американская сторона склоняется к размещению своих войск в центральной части страны. Известно, что Пентагон в настоящее время изучает польскую территорию на возможности проведения различных военных операций.

Похоже, Польша свою стратегию безопасности целиком опирает на экспрессивного президента США Дональда Трампа и уже противопоставила себя Европе. Вашингтон, в свою очередь, использует Варшаву, как клин, вбиваемый в единство Старого Света.

Николай Астровский