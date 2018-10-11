Видео: бойцов ВСУ обучают стрельбе на "Максимах"

В интернете появилось видео применения военнослужащими Вооруженных сил Украины пулеметов "Максима" образца 1910 года.

Запись опубликовал один из пользователей Twitter. В подписи к посту указано, что с помощью "вечной классики" идет подготовка пулеметчиков.

На видео демонстрируется, как трое бойцов в положении лежа открывают огонь из "Максимов". Пулеметы, судя по кадрам, не являются музейными экспонатами и прекрасно сохранились.

К слову, этот же пользователь ранее разместил фотографии, на которых запечатлены пулеметы "Максим", размещенные на боевых позициях.

Отметим, около полутора лет назад в интервью изданию "Правительственный курьер" начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов заявил, что применение "Максимов" в зоне АТО не является экзотикой.

По его словам, пулемет обладает преимуществом в ведении интенсивного огня без замены ствола, а потому некоторые подразделения просят поставить им это оружие для усиления опорных пунктов и блокпостов.

Справка "РГ"

Пулемет "Максим" образца 1910 года является российским вариантом станкового пулемета Maxim gun, разработанного британцем Хайремом Стивенсом Максимом. Он производился в Туле после модернизации: российские оружейники уменьшили вес тела пулемета, переделали прицельные приспособления и бронещит, а также изменили английский колесный лафет на облегченный колесный станок. Оружие широко использовалось в годы Первой Мировой и Гражданской войн, а также в ходе Великой Отечественной войны, хотя к тому времени его конструкция считалась устаревшей. Считается, что последний раз пулемет "Максим" применялся советскими войсками в 1969 году.

Тимур Алимов