Войти
11.10.2018
Российская газета

Катера с противоминными роботами разработали во Франции

583
0
0
Рендер катеров семейства Octopoda
Рендер катеров семейства Octopoda.
Источник: ECA Group

Компании из Франции - ECA Group и MAURIC заявили о разработке катеров с противоминными системами. И у них уже есть название - Octopoda.

Над новым семейством катеров специалисты трудятся с 2016 года. Они будут дистанционно как обнаруживать объекты, так и обезвреживать их, не заходя при этом в опасную зону, сообщается на сайте компании ECA Group.

В линейке Octopoda два катера. Один - Octopoda 300 с длиной в 30 метров и второй - Octopoda 500 соответственно. Первый катер несет два подводных робота A9-M. Они будут заниматься картографическим исследованием морского дна, обследованием входов в морские базы и поиском объектов. А вот их детальное изучение ложится на два робота Seascan и шесть одноразовых роботов K-STER C, которые предназначены для уничтожения мин. Все они установлены на борту, пишет N+1.

Технология такова. A9-M находит объект и запускает Seascan, которые с помощью гидролокаторов и камер высокой четкости определяют размеры и тип объектов. Если их идентифицируют как мины, то за дело берется K-STER C с кумулятивной головной боевой частью. Эти роботы подплывают к цели и взрываются, таким образом уничтожая цель.

Подводные роботы могут погружаться на глубину до 300 метров, дальность их действия - два километра. На борту катера Octopoda 300 располагается и легкий беспилотник IT 180 с вертикальными взлетом и посадкой. Он наблюдает за территорией и контролирует передвижение подводных роботов.

У Octopoda 500 на борту находится небольшой робокатер длиной в 12 метров. Он обследует зону и дает команду роботам. У этого катера улучшенная площадка на палубе, на которую беспилотник IT 180 может садиться при сильном волнении моря.


Светлана Цыганкова

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
ECA Group
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
07.11.2016
Тральщик “Александр Обухов” получил французский безэкипажный катер Inspektor Mk 2
26.07.2016
Первый экпортный контракт ECA Group на поставку систем TOWSCA и SEASCAN
07.10.2014
Беспилотники слетелись в Баку
15.09.2014
Начальник российского Генштаба - об основных задачах развития армии
21.06.2012
На прицеле у торговцев оружием ("Le Monde diplomatique", Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 19:19
  • 27
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары
  • 11.10 18:51
  • 3
Из пушки по воробьям, или Тайны боевого дебюта F-35B ВВС США
  • 11.10 18:48
  • 1
Бронемутант: созданный из советских машин БТР "Пловец" показали в Киеве
  • 11.10 18:46
  • 1
Американский генерал: Не пора ли заменить танки более совершенным оружием?
  • 11.10 18:31
  • 10
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 11.10 17:32
  • 4
В Сирии должны появиться русские стелсы Су-57 и перехватчики МиГ-31БМ
  • 11.10 17:24
  • 13
Российские разработчики рассказали о проекте «самолета будущего»
  • 11.10 17:11
  • 31
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 11.10 16:54
  • 33
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 11.10 16:26
  • 12
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 11.10 16:25
  • 295
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 11.10 16:02
  • 4
Названа причина аварии "Союза"
  • 11.10 15:47
  • 21
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 11.10 14:57
  • 6
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 11.10 14:25
  • 7616
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков