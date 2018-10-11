Катера с противоминными роботами разработали во Франции

Компании из Франции - ECA Group и MAURIC заявили о разработке катеров с противоминными системами. И у них уже есть название - Octopoda.

Над новым семейством катеров специалисты трудятся с 2016 года. Они будут дистанционно как обнаруживать объекты, так и обезвреживать их, не заходя при этом в опасную зону, сообщается на сайте компании ECA Group.

В линейке Octopoda два катера. Один - Octopoda 300 с длиной в 30 метров и второй - Octopoda 500 соответственно. Первый катер несет два подводных робота A9-M. Они будут заниматься картографическим исследованием морского дна, обследованием входов в морские базы и поиском объектов. А вот их детальное изучение ложится на два робота Seascan и шесть одноразовых роботов K-STER C, которые предназначены для уничтожения мин. Все они установлены на борту, пишет N+1.

Технология такова. A9-M находит объект и запускает Seascan, которые с помощью гидролокаторов и камер высокой четкости определяют размеры и тип объектов. Если их идентифицируют как мины, то за дело берется K-STER C с кумулятивной головной боевой частью. Эти роботы подплывают к цели и взрываются, таким образом уничтожая цель.

Подводные роботы могут погружаться на глубину до 300 метров, дальность их действия - два километра. На борту катера Octopoda 300 располагается и легкий беспилотник IT 180 с вертикальными взлетом и посадкой. Он наблюдает за территорией и контролирует передвижение подводных роботов.

У Octopoda 500 на борту находится небольшой робокатер длиной в 12 метров. Он обследует зону и дает команду роботам. У этого катера улучшенная площадка на палубе, на которую беспилотник IT 180 может садиться при сильном волнении моря.

Светлана Цыганкова