Американский генерал признал превосходство российского вооружения
Новейшее вооружение России превосходит большинство аналогичных американских систем. Об этом заявил руководитель командования армии США по перспективным разработкам (US Army Futures Command) генерал Джон Мюррей, сообщает портал Task & Purpose.
По его словам, Пентагон провел исследование, посвященное российским военным разработкам следующего поколения, и полученные результаты стали для американцев своего рода "сигналом к пробуждению". Отдельно генерал остановился на артиллерийских системах и ракетах класса "воздух - воздух". В первом случае Джона Мюррея поразило объединение артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, которые используются для наведения на цель и корректировки огня, во втором - дальность новых ракет, которые могут без труда уничтожать самолеты поддержки, находящиеся за линией фронта, а также эффективно ограничивать доступ в воздушное пространство страны.
В результате была пересмотрена стратегия национальной обороны США, акцент в которой теперь делается на гипотетическом противостоянии с равными по силе странами, такими как Россия и Китай, тогда как в предыдущие годы внимание было сосредоточено на локальных операциях против заведомо более слабых соперников. Именно этот дисбаланс и привел к тому, что США "проспали" технологический рывок других держав.
В качестве ответа Мюррей назвал программу создания нового артиллерийского орудия ERCA. Последние испытания показали, что оно способно поражать цели на расстоянии в 62 километра. Вместе с тем Россия по-прежнему имеет преимущество по дальности стрельбы (к примеру, 152-миллиметровая гаубица "Коалиция-СВ" бьет на расстояние в 70 километров) и количеству пушек. Американцы ставят перед собой цель достичь тех же результатов и даже превзойти их.
Алексей Иванов
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются