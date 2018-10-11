"Отвергаем демарши": Россия не приняла протестов Японии

В МИД России ответили на претензии Японии по Курилам

Москва отвергает демарши Токио, вызванные действиями России на Курилах. В МИД РФ также отмечают, что подобные заявления Японии плохо влияют на развитие двусторонних отношений. Представителям внешнеполитического ведомства кажется странным, что высокопоставленные политики в Токио выдают за официальные протесты претензии, которые младшие дипломаты посольства Японии в Москве высказывают в адрес России.

Москва отвергает протесты японской стороны по поводу действий России на Курилах, а заявления Токио наносят ущерб положительному развитию двусторонних отношений, отмечается в заявлении российского МИДа.

"Решительно отвергаем такие демарши, поскольку Россия имеет суверенное право на любую деятельность на своей территории, включая меры по укреплению национальной обороноспособности. Эти действия никоим образом не направлены против соседних государств и являются исключительно внутренним делом нашей страны", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что подобные случаи "мегафонной" дипломатии со стороны Японии плохо влияют на атмосферу двусторонних отношений и препятствуют развитию российско-японских связей.

В российском министерстве убеждены, что любые возникающие вопросы необходимо решать не при помощи "ритуальных протестов", а путем диалога.

Как указали в тексте заявления, в последнее время японская сторона все чаще удивляет своим странным поведением: младшие дипломаты посольства Японии в Москве высказывают претензии в адрес России, иногда даже по телефону, а высокопоставленные политики в Токио затем выдают их за официальные протесты.

Ранее в этот же день сообщалось, что Япония заявила России протест по поводу планирующегося проведения стрельб в районе Курильских островов. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга.

"Это приведет к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах и не совпадает с позицией нашей страны", - цитирует японского политика агентство Kyodo.

По словам Суги, для решения данной проблемы необходимо закрыть вопрос о принадлежности самих северных территорий (островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи).

Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной этого является вопрос принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны вошли в состав СССР. Несмотря на это, Япония считает их своими "северными территориями". В российском внешнеполитическом ведомстве не единожды заявляли, что российский суверенитет над островами, который закреплен на международном уровне, сомнению не подлежит.

В середине лета ситуация в отношениях России и Японии осложнилась принятием Токио поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года.

"В утвержденном законопроекте СХД (совместной хозяйственной деятельности) прямо увязывается с надуманными тезисами об "исконной принадлежности Японии" южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по "скорейшему возвращению северных территорий". Видим в этом ни что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора", - отметили в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Принятые поправки вызвали у представителей ведомства непонимание: зачем правовой акт, который был принят в годы непростых отношений Москвы и Токио, "японским законодателям потребовалось вытаскивать на свет", если на данный момент связи между Россией и Японией динамично развиваются в зависимости от решений лидеров.

"Более того, принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами", - подчеркнули в министерстве, добавив, что предпринятый японскими парламентариями шаг создает препятствия на пути к дальнейшему продвижению переговоров по СХД.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу в рамках Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке. По итогам переговоров Синдзо Абэ заявил, что они вместе с Путиным решили подписать мирный договор между двумя странами.

Российский лидер, в свою очередь, сообщил, что находится в постоянном контакте с главой японского правительства, и подчеркнул, что взаимодействие с Абэ также способствует поддержанию контактов бизнес-структур.

Позже японский премьер заявлял о важности ведения совместной с российской стороной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. "Посредством осуществления совместной экономической деятельности мы хотим углубить понимание России о том, что она ей также выгодна, и решить проблему [мирного договора]", - отметил Абэ в ходе встречи с мэром города Нэмуро Сюнсукэ Хасэгавой.

В начале этого года агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщило, что японские власти намерены попытаться решить проблему Курильских островов, "пока Путин, имеющий стабильную поддержку внутри страны, остается у власти".

Лидия Мисник