Войти
11.10.2018
Военное обозрение

Греция укрепляет оборону с помощью американских военных баз

593
0
-1

Греция в очередной раз предложила США разместить американские военные базы на территории страны. Такое предложение сделал своему американскому коллеге Джеймсу Мэтиссу министр национальной обороны Греции Панос Камменос, сообщает греческая газета Kathimerini.

https://twitter.com/AlexTzoukas

Согласно предложению греческого министра обороны, США могут создать постоянные американские военные базы близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис, так как именно эти города используются американскими войсками в качестве временных перевалочных пунктов и аэродромов. Издание отмечает, что порт Александруполис используется армией США для переброски американских вертолетов в Восточную Европу. На аэродроме Ларисы размещены американские дроны MQ-9 Reaper, а в последние месяцы туда перемещены F-22 Raptor. США рассматривают данный аэродром для размещения своих самолетов-заправщиков. Аэродром около Волоса рассматривается как площадка для размещения американских F-35.

США уже имеет постоянную базу в порту Суда на острове Крит, но так же готовы обсудить с греческим Минобороны создание новой на острове Карпатос, где будут размещены самолеты F-22 Raptor, а также системы ПРО Patriot, выведенные с турецкой базы Инджирлик.

Как пояснил журналистам министр национальной обороны, присутствие американской армии на территории Греции поможет греческим вооруженным силам организовать собственную оборону.

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Турция
Продукция
F-22
F-35
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Patriot ЗРК
Похожие новости
15.05.2018
Российский С-400 не так уж прост, он может атаковать до 40 самолетов одновременно!
20.10.2017
Российские комплексы С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке (что должно вызвать беспокойство в США) (The National Interest, США)
09.11.2016
Небо в алмазах
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 19:19
  • 27
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары
  • 11.10 18:51
  • 3
Из пушки по воробьям, или Тайны боевого дебюта F-35B ВВС США
  • 11.10 18:48
  • 1
Бронемутант: созданный из советских машин БТР "Пловец" показали в Киеве
  • 11.10 18:46
  • 1
Американский генерал: Не пора ли заменить танки более совершенным оружием?
  • 11.10 18:31
  • 10
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 11.10 17:32
  • 4
В Сирии должны появиться русские стелсы Су-57 и перехватчики МиГ-31БМ
  • 11.10 17:24
  • 13
Российские разработчики рассказали о проекте «самолета будущего»
  • 11.10 17:11
  • 31
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 11.10 16:54
  • 33
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 11.10 16:26
  • 12
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 11.10 16:25
  • 295
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 11.10 16:02
  • 4
Названа причина аварии "Союза"
  • 11.10 15:47
  • 21
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 11.10 14:57
  • 6
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 11.10 14:25
  • 7616
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков