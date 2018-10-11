Греция укрепляет оборону с помощью американских военных баз

Греция в очередной раз предложила США разместить американские военные базы на территории страны. Такое предложение сделал своему американскому коллеге Джеймсу Мэтиссу министр национальной обороны Греции Панос Камменос, сообщает греческая газета Kathimerini.

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Согласно предложению греческого министра обороны, США могут создать постоянные американские военные базы близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис, так как именно эти города используются американскими войсками в качестве временных перевалочных пунктов и аэродромов. Издание отмечает, что порт Александруполис используется армией США для переброски американских вертолетов в Восточную Европу. На аэродроме Ларисы размещены американские дроны MQ-9 Reaper, а в последние месяцы туда перемещены F-22 Raptor. США рассматривают данный аэродром для размещения своих самолетов-заправщиков. Аэродром около Волоса рассматривается как площадка для размещения американских F-35.

США уже имеет постоянную базу в порту Суда на острове Крит, но так же готовы обсудить с греческим Минобороны создание новой на острове Карпатос, где будут размещены самолеты F-22 Raptor, а также системы ПРО Patriot, выведенные с турецкой базы Инджирлик.

Как пояснил журналистам министр национальной обороны, присутствие американской армии на территории Греции поможет греческим вооруженным силам организовать собственную оборону.