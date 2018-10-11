Войти
11.10.2018
Интерфакс-АВН

Глава NASA: мы абсолютно уверены, что МКС вне опасности

678
0
0
МКС. Архивное фото
МКС. Архивное фото.
Источник: Роскосмос/Олег Артемьев

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) уверены в безопасности экипажа Международной космической станции, несмотря на обнаруженное отверстие в бытовом отсеке российского корабля "Союз МС-09", и призывают воздержаться от спекуляций и теорий заговора на период расследования.

Как заявил глава NASA Джим Брайденстайн в эксклюзивном интервью "Интерфаксу", текст которого также будет опубликован в газете "Коммерсантъ", в NASA "уверены в прочности конструкции обитаемого модуля "Союза".

"Мы в NASA считаем, что в данный момент нет никаких угроз текущей деятельности на Международной космической станции. Если бы у нас возникла бы такая мысль хотя бы на одну секунду, мы бы не оставили там наших астронавтов и космонавтов. (...) В данный момент мы абсолютно уверены, что Международная космическая станция вне опасности и в рабочем состоянии", - сказал он.

При этом Д.Брайденстайн сообщил, что NASA тесно работает с Роскосмососом в рамках расследования.

"У нас есть много возможностей получать данные с датчиков на борту Международной космической станции, и мы делимся этой информацией и работаем рука об руку с нашими российскими партнерами, чтобы получить полную информацию", - сказал он.

Глава NASA призвал воздержаться от спекуляций по этой теме.

"Мы должны продолжать расследование беспристрастно, безо всяких спекуляций, слухов, недомолвок и теорий заговора, и когда расследование будет завершено, то тогда можно будет давать оценки тому, что произошло или не произошло. Мы с господином Рогозиным продолжаем поддерживать крепкие отношения между нашими космическими ведомствами. Я уверен в его лидерских качествах, и надеюсь, что он также уверен и в моих. Я глубоко убежден, что мы получим окончательный ответ на вопрос, что стало причиной возникновения отверстия на Международной космической станции и что вместе мы сможем продолжать наше тесное сотрудничество", - сказал он.

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
01.12.2017
Межведомственная комиссия рекомендовала к утверждению экипажи новой экспедиции на МКС
02.10.2017
Наши на не наших кораблях: почему Россия и США должны дружить
14.09.2017
Экипаж новой экспедиции перешел с корабля "Союз" на борт МКС
05.12.2016
"Прогресс" подвела третья ступень "Союза"
20.09.2016
Старт новейшего "Союза МС-02" отложили из-за неполадки
05.11.2015
Специалисты космической отрасли поддерживают выдвижение МКС на Нобелевскую премию мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 19:19
  • 27
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары
  • 11.10 18:51
  • 3
Из пушки по воробьям, или Тайны боевого дебюта F-35B ВВС США
  • 11.10 18:48
  • 1
Бронемутант: созданный из советских машин БТР "Пловец" показали в Киеве
  • 11.10 18:46
  • 1
Американский генерал: Не пора ли заменить танки более совершенным оружием?
  • 11.10 18:31
  • 10
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 11.10 17:32
  • 4
В Сирии должны появиться русские стелсы Су-57 и перехватчики МиГ-31БМ
  • 11.10 17:24
  • 13
Российские разработчики рассказали о проекте «самолета будущего»
  • 11.10 17:11
  • 31
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 11.10 16:54
  • 33
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 11.10 16:26
  • 12
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 11.10 16:25
  • 295
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 11.10 16:02
  • 4
Названа причина аварии "Союза"
  • 11.10 15:47
  • 21
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 11.10 14:57
  • 6
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 11.10 14:25
  • 7616
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков