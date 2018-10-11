Глава NASA: мы абсолютно уверены, что МКС вне опасности

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) уверены в безопасности экипажа Международной космической станции, несмотря на обнаруженное отверстие в бытовом отсеке российского корабля "Союз МС-09", и призывают воздержаться от спекуляций и теорий заговора на период расследования.

Как заявил глава NASA Джим Брайденстайн в эксклюзивном интервью "Интерфаксу", текст которого также будет опубликован в газете "Коммерсантъ", в NASA "уверены в прочности конструкции обитаемого модуля "Союза".

"Мы в NASA считаем, что в данный момент нет никаких угроз текущей деятельности на Международной космической станции. Если бы у нас возникла бы такая мысль хотя бы на одну секунду, мы бы не оставили там наших астронавтов и космонавтов. (...) В данный момент мы абсолютно уверены, что Международная космическая станция вне опасности и в рабочем состоянии", - сказал он.

При этом Д.Брайденстайн сообщил, что NASA тесно работает с Роскосмососом в рамках расследования.

"У нас есть много возможностей получать данные с датчиков на борту Международной космической станции, и мы делимся этой информацией и работаем рука об руку с нашими российскими партнерами, чтобы получить полную информацию", - сказал он.

Глава NASA призвал воздержаться от спекуляций по этой теме.

"Мы должны продолжать расследование беспристрастно, безо всяких спекуляций, слухов, недомолвок и теорий заговора, и когда расследование будет завершено, то тогда можно будет давать оценки тому, что произошло или не произошло. Мы с господином Рогозиным продолжаем поддерживать крепкие отношения между нашими космическими ведомствами. Я уверен в его лидерских качествах, и надеюсь, что он также уверен и в моих. Я глубоко убежден, что мы получим окончательный ответ на вопрос, что стало причиной возникновения отверстия на Международной космической станции и что вместе мы сможем продолжать наше тесное сотрудничество", - сказал он.