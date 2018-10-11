Российские саперы вылетели в Лаос для оказания помощи в разминировании

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ вылетел в Лаос для оказания помощи в разминировании территорий, где осталось множество американских боеприпасов, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"В целях выполнения решения президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ убыл в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для оказания содействия в разминировании территории данной страны с военного аэродрома "Чкаловский", - сказали в военном ведомстве.

По информации Минобороны, в отряд вошли 36 российский специалистов.

"Российским саперам в течении пяти месяцев (с октября по март 2019 года) предстоит проведение мероприятий гуманитарного разминирования близ населенного пункта Лак Сао (район Кхам Кёт, провинция Боликхамсай в 350 километрах от Вьентьяна), провести очистку местности от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 годов", - уточнили в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что отряд оснащен современными средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов и средствами индивидуальной защиты сапера.

"Кроме того, саперы максимально оснащены всем возможным для поддержания автономности в своей работе и жизнедеятельности в течении нескольких месяцев. Весь личный состав прошел вакцинацию в связи с условиями среды своего будущего пребывания", - добавили в военном ведомстве.