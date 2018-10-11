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11.10.2018
bmpd.livejournal.com

Первый серийный самолет КС-390

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9 октября 2018 года бразильская компания Embraer сообщила, что на ее заводском аэродроме в Гавиан-Пейшоту (штат Сан-Пауло) совершил первый полет первый серийный средний транспортно-заправочный самолет КС-390, предназначенный для поставки ВВС Бразилии.

Первый полет первого серийного образца среднего транспортно-заправочного самолета Embraer КС-390. Гавиан-Пейшоту, 09.10.2018 (c) Embraer

До того Embraer построила два опытных образца КС-390, первый из которых (с бразильской регистрацией PT-ZNF) совершил первый полет 3 февраля 2015 года, а второй прототип (регистрация PT-ZNJ) совершил первый полет 28 апреля 2016 года. К настоящему времени оба прототипа налетали в ходе испытаний суммарно более 1900 часов. Первый построенный для ВВС Бразилии серийный самолет также будет использован первоначально в программе испытаний и сертификации.

Самолет КС-390 разрабатывается Embraer с 2006 года и представляет собой рамповую машину, выполненную в классе популярного самолета Lockheed C-130 Hercules и претендующую на замену последнего. Оснащенный двумя ТРДД International Aero Engines V2500-E5, самолет КС-390 при максимальном взлетном весе 81 т должен перевозить до 23 т груза в грузовой кабине длиной 17,75 м, а также выполнять задачи самолета-заправщика (максимальный вес топлива до 37,4 т).

В апреле 2008 года Embraer получила контракт правительства Бразилии стоимостью 1,5 млрд долл на проведение полномасштабной разработки КС-390, постройку двух прототипов и проведение их всеобъемлющих летных испытаний. В июле 2010 года ВВС Бразилии объявили о намерении приобрести 28 самолетов КС-390, что было закреплено .контрактом на 28 серийных машин, заключенным в апреле 2014 года. Начало поставок серийных машин ВВС Бразилии по этому контракту было запланировано с конца 2016 года. Однако программа претерпевает многочисленные задержки (в том числе ввиду аварии первого прототипа в Гавиан-Пейшоту 5 мая 2018 года), и в настоящее время, по уточненному графику, предполагается поставка ВВС Бразилии двух первых серийных самолетов в четвертом квартале - фактически, однако, видимо, будет передан только первый серийный самолет, полетевший 9 октября. Еще два серийных самолета планируется поставить в 2019 году и в дальнейшем сдавать ВВС Бразилии по три самолета в год. Получение бразильского сертификата типа ожидается до конца 2018 года.

Содействие в проекте КС-390 оказывает корпорация Bоeing (планирующая войти в капитал Embraer), причем в октябре 2018 года появились сообщения об обсуждении сторонами вопроса об организации сборочной линии КС-390 на мощностях Boeing в США. Кроме того, в программе разработки и производства самолета принимают участие также иностранные компании - чилийская ENAER, аргентинская Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA), португальская OGMA и чешская Aero Vodochody, а также заключено соглашение об участии с правительством Колумбии. Предполагается, что ВВС перечисленных стран также закажут 32 самолета КС-390 (Колумбия - 12, Аргентина, Португалия и Чили - по шесть, Чехия - два), интерес к машине проявляет достаточно большое число и других государств. Планируется создание также коммерческого варианта, предварительное соглашение о приобретении шести таких машин было подписано в 2018 году авиакомпанией SkyTech.

10.10.2018
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Страны
Аргентина
Бразилия
Колумбия
Португалия
США
Чехия
Чили
Продукция
C-130
KC-390
Компании
Aero Vodochody
Boeing
Embraer
Lockheed-Martin
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