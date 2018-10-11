ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
Малые ракетные корабли проекта 22800, шифр "Каракурт", и дальше планируют оснащать российскими дизельными двигателями М507. Соответствующее решение принял ВМФ России, сообщили Mil.Press FlotProm два источника в отрасли, знакомые с ситуацией.
"Заказчик прорабатывал два варианта замены корабельной силовой установки "Каракуртов". Первый – использование газотурбинного двигателя М70ФРУ-Р от "ОДК-Сатурн", второй – применение китайского дизеля CHD622V20 производства Henan Diesel Engine Industry Limited (КНР)", – рассказал источник.
Думать о замене начали из-за срывов петербургской "Звездой" поставок дизелей и дизель-генераторов для МРК.
Сроки изготовления двигателей М507 и дизель-генераторов ДГАС-315 для кораблей проекта 22800 ежемесячно переносятся. По информации издания, поставку по меньшей мере шести изделий, предназначенных для Зеленодольского завода им. Горького, перенесли с 31 декабря 2017 года на 2018 год. При этом часть агрегатов могут поставить лишь в 2019-м. Сдачу двух зеленодольских "Каракуртов" сдвинули вправо на год. Похожая ситуация сложилась и с отправкой дизелей и дизель-генераторов на Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Как рассказали Mil.Press FlotProm на предприятии, утвержден очередной догоночный график поставки.
От ГТД, отметил он, отказались по причине отсутствия полноценного (десятки двигателей в год) серийного производства, а также из-за того, что первыми эти двигатели должны получить фрегаты проекта 11356.
Китайский двигатель предложили для "Каракуртов" летом 2018 года. Опрошенные изданием представители отрасли раскритиковали эту идею. Для установки китайских изделий на корабли потребуется изменить конструкцию и переделать уже готовые корпуса. Кроме того, дизель из КНР не может обеспечить МРК заданную скорость.
Двигатели CHD622V20 в последние годы выходили из строя по меньшей мере четыре раза. Летом 2017 года проблемы с китайским дизелем CHD622V20 стали причиной срыва своевременной передачи флоту МРК "Вышний Волочек" проекта 21361 типа "Буян-М". В конце августа 2018 года сломался новый аналогичный дизель на "Безупречном", новом пограничном сторожевом корабле проекта 22460. Два таких же двигателя в 2016 году вышли из строя на кораблях, построенных судостроительной фирмой "Алмаз". Эту информацию журналисту Mil.Press FlotProm подтвердил директор верфи Ильяз Мухутдинов. По его словам, в обоих случаях поломки произошли по разным причинам.
Производить двигатели М507 собирается Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ, входит в концерн "Калашников" – ред.), заявил изданию в сентябре 2018 года гендиректор предприятия Анатолий Русин. По его словам, предприятие сможет выпускать 10 главных судовых двигателей М-507Д-1 ежегодно. КМЗ начнет производство этих дизелей после получения соответствующей документации от "Звезды".
Справка Mil.Press FlotProm
Высокооборотный 112-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель М507 (ЧНСП 16/17) представляет собой два звездообразных семиблочных 56-цилиндровых отсека (дизели М504), сочлененных через редуктор, который соединен с гребным валом. Двигатель достаточно компактен (габариты – 7000х1820х2490 мм) и весит порядка 17 тонн. Его мощность – 7355 кВт.
Малые ракетные корабли проекта 22800, шифр "Каракурт", разработали в ЦМКБ "Алмаз" в качестве альтернативы на время задержки строительства фрегатов проекта 11356. "Каракурты" вооружены, в частности, модернизированной артустановкой калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРК "Панцирь-М" (или двумя АК-630) и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Водоизмещение кораблей – 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят 3 дизеля М-507Д-1 и 3 дизель-генератора ДГАС-315 производства ПАО "Звезда".
В общей сложности флот планирует получить до 23 таких кораблей. Их строят завод "Пелла", в том числе на производственной площадке феодосийского завода "Море", и Зеленодольский завод им. Горького (в самом Зеленодольске и на территории керченского судостроительного завода "Залив"). Постройку МРК также заказали Амурскому заводу (Комсомольск-на-Амуре) и владивостокской "Восточной верфи".
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Чем думали, когда разворачивали строительство Каракуртов на двух заводах?
Типа, само появится?
При этом серия кораблей данного класса требуется за два, а лучше три десятка. К сожалению случаются форс мажорные ситуации (частенько бывали они и в СССР).
Но это не повод вскидывать руки и уж тем более кидаться в ноги к китайцам.
Я вижу такой выход - временно консервировать корабли дозревшие до стадии установки ГЭУ, после чего во избежание простоя переходить к закладке новых корпусов и доводить их до этой же стадии. Но это возможно только при своевременном авансировании работ стороны МО и отчасти покрытия убытков судостроителей, связанных с кредитованием и закупкой материалов под законтрактованные заказы.
Это же относится к закупкам артиллерийского, ракетного, зенитного, радиотехнического и иного вооружения, системам и механизмам (каждый завод, задействованный в кооперации должен изготовить и складировать на своих площадях необходимое количество УВПУ, АУ, ЗРПК, РЛС, комплексов связи, РЭР, РЭП и пр.) - чтобы потом не стояли 10 в целом готовых кораблей с "дырками" в палубе под Панцирь-М (или иное вооружение).
В конце концов через год-два Звезда, подключив дополнительные мощности и ресурсы выдаст необходимое количество силовых агрегатов, которые будут расходиться по законсервированным и строящимся кораблям. И тогда в нашей судостроительной истории проявится уникальный шанс, когда мы сможем фактически два-три раза в год спускать на воду по боевому кораблю.
Т.е. обескровленный и одряхлевший флот начнет интенсивно пополнятся ракетными корветами, способными выполнять ударные задачи и сдерживать "объятья анаконды".
Вчера я уже подчеркнул, что пока в судостроении сложилась заминка, уже спущенные головной и первые серийные корабли можно провести по широкой программе испытаний с целью выявления сильных и слабых сторон проекта и (пока есть время) для посильного усиления одних и нивелирования других качеств (где-то чуть обводы изменить, где крылья добавить/удлинить/урезать и т.д.).
Их нужно погонять и на мелководье и на глубокой воде и в 4-5 бальный шторм и при сильном ветре (убедиться, что мачты не сложит, радиопрозрачную обшивку с антенн не разденет и т.п.), отдельное внимание на обледенение палубы, АУ, ЗРПК и изменение остойчивости в связи с этим явлением (чтобы под тяжестью льда на Тихоокеанском и Северном ТВД в штормовом море он не сделал оверкиль).
Отдельное внимание следует уделить к связи внутри группы однотипных кораблей (КУГ)
В ВМФ СССР на кораблях флота были СВЧ (8,8 ГГц) приемопередатчики направленной скрытой связи ППР-622 "Кит-2", им на смену должна была прийти более современная радиостанция Р-604 "Эрстед".
Концепция данных р-станций заключается в том, что луч передатчика имеет чрезвычайно узкую диаграмму направленности и два приемо-передатчика настраиваются строго друг на друга. Отклонение на 1-2 градуса от корреспондента искажает сигнал или делает установление канала связи невозможным (причем связи дуплексной, т.е. телефонной).
Но вознаграждением за сложность эксплуатации (которая в настоящее время могла бы быть значительна упрощена незамысловатыми автоматизированными электро-механическими приводами) делает эту связь практически "не вскрываемой" для радиоразведки противника.
И если самолет (Хоккай, Посейдон, Орион) может запеленговать радиообмен кораблей в УКВ диапазоне и навести на них ударные самолеты, то запеленговать узконаправленную сокрытую связь практически невозможно, что для кораблей типа корвет, МРК, МПК, РК, является залогом выживания. Потому что малая радиолокационная заметность это хорошо, но корабль должен быть включен в систему боевого управления ВМФ, иметь возможность получать сигналы боевого управления и скрытно ретранслировать их внутри КУГ для координации действий (атаки, маневра). А как только он начнет выходить в эфир в КВ или УКВ диапазоне противник тут же установит его (их) местоположение.
Более того, с современным уровнем технологий в массогабарите ППР-622 можно сделать многодиапазонную радиорелейную станцию с высокой пропускной способностью (чтобы изменяла несущую частоту и мощность исходя из условий атмосферы- температуры, влажности, солевого тумана, выискивая окна прозрачности), по которой будет возможно не только установление телефонной связи между кораблями группы, но и обмен данными на планшете боевой обстановки, получение и выдача ЦУ в цифровом кодированном виде и мн. др.
Лодка может не принять сеанс связи (или же наоборот), но находясь во взаимодействии с КУГ она может репитовать (или ей могут репитовать) сеанс с боевой задачей по каналу кодированной звукоподводной связи.
Со связью все вообще тоскливо, ахиллесова пята. Необходимо все возможности использовать для повышения ее качества, устойчивости и скрытности.
Сроки изготовления двигателей М507 и дизель-генераторов ДГАС-315 для кораблей проекта 22800 ежемесячно переносятся. По информации издания, поставку по меньшей мере шести изделий, предназначенных для Зеленодольского завода им. Горького, перенесли с 31 декабря 2017 года на 2018 год. При этом часть агрегатов могут поставить лишь в 2019-м. Сдачу двух зеленодольских "Каракуртов" сдвинули вправо на год. Похожая ситуация сложилась и с отправкой дизелей и дизель-генераторов на Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Как рассказали Mil.Press FlotProm на предприятии, утвержден очередной догоночный график поставки.
Нет худа без добра, к 19-му году должны освоить выпуск "морского" ЗРК "Панцирь-М" и все МРК следует выпускать в стандартной комплектации.
Производить двигатели М507 собирается Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ, входит в концерн "Калашников" – ред.), заявил изданию в сентябре 2018 года гендиректор предприятия Анатолий Русин. По его словам, предприятие сможет выпускать 10 главных судовых двигателей М-507Д-1 ежегодно. КМЗ начнет производство этих дизелей после получения соответствующей документации от "Звезды".хорошо бы, пишут что Звезда физически не может делать больше 3 в год
А вообще идея с М70ФР мне больше нравится.