ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей

Малые ракетные корабли проекта 22800, шифр "Каракурт", и дальше планируют оснащать российскими дизельными двигателями М507. Соответствующее решение принял ВМФ России, сообщили Mil.Press FlotProm два источника в отрасли, знакомые с ситуацией.

"Заказчик прорабатывал два варианта замены корабельной силовой установки "Каракуртов". Первый – использование газотурбинного двигателя М70ФРУ-Р от "ОДК-Сатурн", второй – применение китайского дизеля CHD622V20 производства Henan Diesel Engine Industry Limited (КНР)", – рассказал источник.

Думать о замене начали из-за срывов петербургской "Звездой" поставок дизелей и дизель-генераторов для МРК.

Сроки изготовления двигателей М507 и дизель-генераторов ДГАС-315 для кораблей проекта 22800 ежемесячно переносятся. По информации издания, поставку по меньшей мере шести изделий, предназначенных для Зеленодольского завода им. Горького, перенесли с 31 декабря 2017 года на 2018 год. При этом часть агрегатов могут поставить лишь в 2019-м. Сдачу двух зеленодольских "Каракуртов" сдвинули вправо на год. Похожая ситуация сложилась и с отправкой дизелей и дизель-генераторов на Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Как рассказали Mil.Press FlotProm на предприятии, утвержден очередной догоночный график поставки.

По словам флотского источника издания, военные и промышленники ежемесячно проводят в главкомате ВМФ совещания по вопросам комплектования строящихся для российского флота "Каракуртов". Вопрос на личном контроле у замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука, добавил он. Заказчик принял решение продолжить использовать на МРК российские дизели.

От ГТД, отметил он, отказались по причине отсутствия полноценного (десятки двигателей в год) серийного производства, а также из-за того, что первыми эти двигатели должны получить фрегаты проекта 11356.

Китайский двигатель предложили для "Каракуртов" летом 2018 года. Опрошенные изданием представители отрасли раскритиковали эту идею. Для установки китайских изделий на корабли потребуется изменить конструкцию и переделать уже готовые корпуса. Кроме того, дизель из КНР не может обеспечить МРК заданную скорость.

Двигатели CHD622V20 в последние годы выходили из строя по меньшей мере четыре раза. Летом 2017 года проблемы с китайским дизелем CHD622V20 стали причиной срыва своевременной передачи флоту МРК "Вышний Волочек" проекта 21361 типа "Буян-М". В конце августа 2018 года сломался новый аналогичный дизель на "Безупречном", новом пограничном сторожевом корабле проекта 22460. Два таких же двигателя в 2016 году вышли из строя на кораблях, построенных судостроительной фирмой "Алмаз". Эту информацию журналисту Mil.Press FlotProm подтвердил директор верфи Ильяз Мухутдинов. По его словам, в обоих случаях поломки произошли по разным причинам.

Производить двигатели М507 собирается Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ, входит в концерн "Калашников" – ред.), заявил изданию в сентябре 2018 года гендиректор предприятия Анатолий Русин. По его словам, предприятие сможет выпускать 10 главных судовых двигателей М-507Д-1 ежегодно. КМЗ начнет производство этих дизелей после получения соответствующей документации от "Звезды".

Справка Mil.Press FlotProm

Высокооборотный 112-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель М507 (ЧНСП 16/17) представляет собой два звездообразных семиблочных 56-цилиндровых отсека (дизели М504), сочлененных через редуктор, который соединен с гребным валом. Двигатель достаточно компактен (габариты – 7000х1820х2490 мм) и весит порядка 17 тонн. Его мощность – 7355 кВт.

Малые ракетные корабли проекта 22800, шифр "Каракурт", разработали в ЦМКБ "Алмаз" в качестве альтернативы на время задержки строительства фрегатов проекта 11356. "Каракурты" вооружены, в частности, модернизированной артустановкой калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРК "Панцирь-М" (или двумя АК-630) и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Водоизмещение кораблей – 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят 3 дизеля М-507Д-1 и 3 дизель-генератора ДГАС-315 производства ПАО "Звезда".

В общей сложности флот планирует получить до 23 таких кораблей. Их строят завод "Пелла", в том числе на производственной площадке феодосийского завода "Море", и Зеленодольский завод им. Горького (в самом Зеленодольске и на территории керченского судостроительного завода "Залив"). Постройку МРК также заказали Амурскому заводу (Комсомольск-на-Амуре) и владивостокской "Восточной верфи".